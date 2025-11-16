По состоянию на сентябрь 2025 года уровень Каспийского моря у казахстанского побережья опустился до отметки –29,31 метра, а за последние 18 лет площадь его поверхности уменьшилась на 36 тысяч квадратных километров. Об экологических и экономических последствиях обмеления моря рассказали эксперты, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kazinform.kz.

Каспий теряет воду ускоренными темпами

Согласно данным "Казгидромета", в северо-восточной части Каспия уровень моря составил –29,15 м, во восточной — –29,46 м. По сравнению с 2024 годом уровень опустился на 17–20 сантиметров.

Наблюдения ведутся на станциях Пешной и Кулалы (северо-восток), а также Форт-Шевченко, Актау и Фетисово (восток).

По информации Государственного океанографического института России, с 2006 по 2024 год площадь зеркала моря сократилась с 392,3 до 355,7 тыс. кв. км. За тот же период уровень Каспия у Казахстана снизился на 2,13 метра. В отдельных местах линия берега отступила на 30–35 километров.

Экологические и экономические последствия

Сильнее всего обмеление затронуло северо-восточную часть моря, дельту Урала (Жайыка) и побережье Мангистау.

По словам Данияра Акимжанова, директора регионального филиала Республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры Qazaq Balyk, прибрежные жители уже испытывают серьезные трудности:

на привычных рыболовных участках вода ушла или полностью высохла;

побережья Каражанбаса и Бузачи обмелели;

рыба изменила маршруты миграции и ушла дальше от берега;

мелководность осложняет судоходство, особенно для грузовых судов.

Особую обеспокоенность вызывает планируемое углубление фарватера к месторождению Кашаган, что может разрушить места нереста и привести к массовой гибели рыбы. Уже сейчас наблюдается рост смертности водоплавающих птиц, рыб и каспийских тюленей.

Создан новый институт по изучению Каспия

По поручению президента в Актау начал работу Казахстанский научно-исследовательский институт Каспийского моря. Как сообщил его руководитель Серик Ахметов, институт планирует:

изучать колебания уровня моря и изменения климата;

оценивать влияние обмеления на экосистему;

исследовать причины массовой гибели тюленей;

разрабатывать технологии сохранения биоресурсов.

Однако отрасль сталкивается с дефицитом специалистов по океанологии и морской гидробиологии.

Подготовка кадров для Каспия

Профессор Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова Самал Сырлыбеккызы сообщила, что вуз получил предложение открыть магистратуру по направлениям "Океанология" и "Гидробиология". Университет планирует объединить эти специальности и начать прием уже в следующем учебном году.