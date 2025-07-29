Настоящей сенсацией чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года стала 12-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди, которая вышла в финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Турнир проходит в Сингапуре и собрал сильнейших спортсменов со всего мира, передает BAQ.kz.

Для юной спортсменки из Китая это первый опыт участия в соревнованиях такого уровня, и уже дебют стал по-настоящему ярким. Напомним, в прошлом году Юй в возрасте всего 11 лет выполнила олимпийский норматив на Игры в Париже, но тренерский штаб сборной Китая принял решение не включать её в состав из-за возраста.

"Я не ожидала, что смогу пробиться в финал. Даже не знала свой результат до этого момента. Просто стараюсь получать удовольствие от заплывов", — сказала Юй Цзыди журналистам после полуфинала.

Несмотря на давление и повышенное внимание со стороны СМИ, юная пловчиха старается сохранять хладнокровие:

"Да, я чувствую внимание ко мне — это немного давит. Но я сосредотачиваюсь на своих выступлениях и делаю всё возможное", — добавила спортсменка.

Путь Юй Цзыди в профессиональном спорте только начинается, но уже сейчас она привлекает внимание не только специалистов, но и болельщиков по всему миру. Её выход в финал на 200 м комплексом — яркий пример того, как юный возраст не является преградой для достижения высоких спортивных результатов.

Финальный заплыв с участием Юй Цзыди состоится в ближайшие дни.

Кто такая Юй Цзыди?

Родом из Баодина (провинция Хэбэй), Юй начала заниматься плаванием в пять лет. Уже к девяти годам она перешла на уровень юниорской сборной и стала тренироваться в специализированном центре в Хэншуе. Настоящий прорыв случился весной 2024 года, когда 11-летняя спортсменка заняла второе место на чемпионате Китая на дистанции 400 м комплексным плаванием, уступив всего две секунды олимпийскому нормативу.

"Чем ближе к цели, тем труднее не остановиться. Надо уметь продолжать бороться", — делилась Юй Цзыди в интервью китайским СМИ.

На чемпионате Китая 2025 года Юй Цзыди побила все возрастные рекорды и шокировала пловцов своими взрослыми результатами. В финале 200 м комплексом она завоевала серебряную медаль с результатом 2:10.63, уступив лишь бронзовой призёрке Олимпиады-2024 Итин Юй. Для сравнения — норматив A на взрослый чемпионат мира составляет 2:12.83. Цзыди не только его превзошла, но и обогнала целый ряд титулованных спортсменок.

На этом достижения не закончились:

200 м баттерфляем — 2:06.83 (золото, выше рекорда России и 5-й результат сезона в мире среди всех возрастов)

(золото, выше рекорда России и 5-й результат сезона в мире среди всех возрастов) 200 м вольный стиль — 1:59.32 (норматив B на ЧМ)

(норматив B на ЧМ) 100 м вольный стиль (эстафета) — 54.78

Уровень Юй Цзыди уже сейчас позволяет ей конкурировать со взрослыми элитными пловчихами. В сезоне 2025 её результат на 200 м баттерфляем входит в топ-5 мирового рейтинга, уступая лишь легендарной Саммер Макинтош и американским звёздам Реган Смит, Алекс Шакелл и Одри Дериво. На Олимпийских играх в Париже с таким временем Цзыди претендовала бы на четвёртое место.

На дистанции 200 м комплексом ей не хватило всего секунды до рекорда России, установленного Викторией Андреевой в 2016 году (2:09.56). И это — в 12 лет!