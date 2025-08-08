Пнула и дергала за волосы: жительницу Шымкента избили в автобусе
Хулиганка получила год ограничения свободы .
В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкент рассмотрено дело в отношении женщины по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, передает BAQ.KZ.
По материалам дела, подсудимая в автобусе маршрута №21 схватила потерпевшую за волосы, дергала и несколько раз пнула её, причинив телесные повреждения легкой степени тяжести.
Вина подсудимой была доказана видеозаписью инцидента, заключением экспертизы и другими собранными доказательствами.
Суд учёл признание вины, наличие ребёнка на иждивении и отсутствие отягчающих обстоятельств.
Прокурор просил назначить год ограничения свободы, потерпевшая настаивала на максимально строгом наказании, подсудимая просила не лишать свободы. Суд постановил назначить женщине наказание в виде 1 года ограничения свободы.
