  • 8 Августа, 21:28

Пнула и дергала за волосы: жительницу Шымкента избили в автобусе

Хулиганка получила год ограничения свободы .

Сегодня, 20:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 20:54
Сегодня, 20:54
90
Фото: pixabay.com

В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкент рассмотрено дело в отношении женщины по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, передает BAQ.KZ.

По материалам дела, подсудимая в автобусе маршрута №21 схватила потерпевшую за волосы, дергала и несколько раз пнула её, причинив телесные повреждения легкой степени тяжести.

Вина подсудимой была доказана видеозаписью инцидента, заключением экспертизы и другими собранными доказательствами.

Суд учёл признание вины, наличие ребёнка на иждивении и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Прокурор просил назначить год ограничения свободы, потерпевшая настаивала на максимально строгом наказании, подсудимая просила не лишать свободы. Суд постановил назначить женщине наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Самое читаемое

Наверх