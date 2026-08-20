Победителей конкурса «Мерейлі отбасы» наградили в области Абай

В Семее состоялась церемония награждения победителей областного этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы», призванного чествовать семьи, которые своим примером и жизненным укладом служат образцом для подрастающего поколения. В торжественном мероприятии принял участие аким области Берик Уали.

Конкурс «Мерейлі отбасы» – важный проект, направленный на возрождение нравственных ценностей, повышение статуса семьи и укрепление роли родителей в воспитании детей. Конкурс проводится в стране с 2014 года.

Сегодня в области Абай насчитывается 198 526 семей, из них 18 983 – многодетные. У каждой семьи региона своя история, традиции и вклад в воспитание подрастающего поколения. В этом году для участия в конкурсе «Мерейлі отбасы» поступило 129 заявок из городов и районов области. 24 семьи вышли в областной этап.

Выступая на церемонии награждения, глава региона отметил значимость семейных ценностей в обществе и выразил благодарность всем семьям, принявшим участие в конкурсе.

«Сегодня мы собрались на особом мероприятии, посвященном семейным ценностям и чествованию достойных семей, которые своим примером укрепляют авторитет семьи и передают лучшие традиции из поколения в поколение. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев особо отмечал: «Каждый человек прежде всего формируется как личность в родном доме, берет пример со своих близких и впитывает лучшие качества, присущие настоящему гражданину. Благодаря воспитанию, полученному в семье, в нашей стране растет патриотичное, трудолюбивое, образованное и культурное поколение». В этом году национальный конкурс «Мерейлі отбасы» проводится в нашей области в пятый раз. За пять лет он стал не просто площадкой, объединяющей образцовые семьи, но и важной традицией, направленной на популяризацию добрых примеров, нравственных ценностей и укрепление института семьи. Пусть сегодняшняя награда станет выражением уважения жителей области к вам – людям, которые бережно хранят семейные ценности и считают своих близких главным богатством. Желаю каждой семье благополучия, согласия и достатка. Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех, а авторитет и уважение к образцовым семьям только растут!» – сказал Берик Уали.

По итогам конкурса I место заняла семья Кайдаровых из Бескарагайского района, II место – семья Макаевых из Абайского района. III место разделили семья Каржиковых из Аксуатского района и семья Кумаровых из Жарминского района. Победитель областного этапа – семья Кайдаровых – получила путевку на республиканский этап конкурса.