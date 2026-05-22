Победителей проекта "Читающая нация" наградили в Шымкенте
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
22 мая в городе Шымкент состоялась торжественная церемония подведения итогов проекта «Читающая нация» и награждение победителей.
Проект соответствует задачам Указа Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев от 16 мая 2026 года «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации». Документ определяет развитие культуры чтения и формирование интеллектуальной нации как одно из приоритетных направлений государственной политики.
Масштабная инициатива, реализованная в Шымкенте, объединила более 66 тысяч участников и стала значимым шагом в популяризации чтения среди населения. Проект стал практическим примером реализации задач, обозначенных в Указе Президента, — формирования устойчивой культуры чтения, особенно среди молодежи, развития читательской среды и продвижения национального литературного наследия.
В рамках торжественной церемонии были награждены 147 победителей по следующим номинациям:
Выступая на церемонии, аким города Шымкент Габит Сыздыкбеков подчеркнул значимость инициативы Главы государства:
«Благодаря Указу Президента культура чтения стала одним из важнейших приоритетов государственной политики. Наша цель — воспитать молодежь не только образованной, но и глубоко мыслящей, духовно богатой и конкурентоспособной. Проект «Читающая нация» стал конкретным шагом на пути к достижению этой важной задачи», — отметил глава города.
В мероприятии приняли участие известные писатели и поэты, общественные деятели, представители сферы образования и молодежных организаций. Проект охватил все районы города и объединил более 200 школ, колледжей и высших учебных заведений.
В рамках проекта было проведено свыше 100 интеллектуальных мероприятий, включая квизы, дебаты, книжные обсуждения и конкурсы эссе. В результате значительно выросло количество посетителей библиотек, а интерес молодежи к чтению заметно усилился.
По итогам проекта лучшие участники были награждены дипломами и денежными сертификатами.
Проект реализуется Общественным фондом «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» и акиматами Карагандинской, Костанайской областей и города Шымкент при поддержке партии «Amanat».
Самое читаемое