С 2022 года в Казахстане призёры международных олимпиад получают денежные вознаграждения, передает BAQ.KZ.

В зависимости от результата, им вручается:

за золотую медаль — до 1500 МРП;

за серебряную — до 1000 МРП;

за бронзовую — до 500 МРП.

В 2025 году победители олимпиад и их наставники получили единовременные выплаты на общую сумму более 100 млн тенге, сообщил председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, государственная поддержка направлена не только на самих учащихся, но и на их педагогов-наставников.

Кроме того, победителям международных олимпиад предоставляется возможность обучаться по программе "Болашак".