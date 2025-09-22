Победителям международных олимпиад в Казахстане выплатили свыше 100 млн тенге
Сегодня, 15:07
Фото: СЦК РК
С 2022 года в Казахстане призёры международных олимпиад получают денежные вознаграждения, передает BAQ.KZ.
В зависимости от результата, им вручается:
- за золотую медаль — до 1500 МРП;
- за серебряную — до 1000 МРП;
- за бронзовую — до 500 МРП.
В 2025 году победители олимпиад и их наставники получили единовременные выплаты на общую сумму более 100 млн тенге, сообщил председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев на пресс-конференции в СЦК.
По его словам, государственная поддержка направлена не только на самих учащихся, но и на их педагогов-наставников.
Кроме того, победителям международных олимпиад предоставляется возможность обучаться по программе "Болашак".
