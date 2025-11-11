В Туркестанской области задержан сотрудник районного отдела полиции, подозреваемый в получении взятки. Инцидент произошёл при попытке полицейского получить незаконное вознаграждение, однако побег не удался — подозреваемый был оперативно задержан, передаёт BAQ.KZ.

В Сети появилась информация, что задержанный пытался скрыться, но меры, предпринятые Управлением собственной безопасности Департамента полиции совместно с ДКНБ, позволили пресечь попытку бегства.

В настоящее время подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств. Решением Дисциплинарной комиссии Департамента полиции сотрудник уволен по отрицательным мотивам.

Параллельно проводится служебная проверка в отношении других должностных лиц, чтобы исключить возможные нарушения и укрепить дисциплину среди личного состава.

Департамент полиции Туркестанской области подчёркивает, что продолжает системную работу по очищению рядов от недобросовестных сотрудников и обеспечению неукоснительного соблюдения законности.