На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 19 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 512,5-513,5 тенге, Астане – за 514-515 тенге, Шымкенте – за 513,5-515 тенге.

В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 513 тенге, Каскелене – 512,5 тенге, Костанае – 515 тенге, Риддере – 512 тенге, Семее – 514 тенге, Талдыкоргане и Хоргосе – 512,7 тенге, Уральске – 516 тенге.

В пятницу цена за доллар в обменниках РК варьировалась от 512 до 516 тенге.