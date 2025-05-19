Почем продают доллар в обменниках РК после выходных
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:16
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Сегодня, 09:16Сегодня, 09:16
188Фото: Pixabay
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 19 мая, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 512,5-513,5 тенге, Астане – за 514-515 тенге, Шымкенте – за 513,5-515 тенге.
В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 513 тенге, Каскелене – 512,5 тенге, Костанае – 515 тенге, Риддере – 512 тенге, Семее – 514 тенге, Талдыкоргане и Хоргосе – 512,7 тенге, Уральске – 516 тенге.
В пятницу цена за доллар в обменниках РК варьировалась от 512 до 516 тенге.
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