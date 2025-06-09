На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 9 июня, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 512-512,5 тенге, Астане – за 514-515 тенге, Шымкенте – за 513-514,5 тенге.

В Аксу, Костанае, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 514 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 512,5 тенге, Риддере – 513,5 тенге, Уральске – 515 тенге.

Накануне выходных цена за доллар варьировалась от 511 до 516 тенге.