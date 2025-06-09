Почем продают доллар в обменниках РК после выходных
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:29
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Сегодня, 09:29Сегодня, 09:29
99Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 9 июня, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 512-512,5 тенге, Астане – за 514-515 тенге, Шымкенте – за 513-514,5 тенге.
В Аксу, Костанае, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 514 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 512,5 тенге, Риддере – 513,5 тенге, Уральске – 515 тенге.
Накануне выходных цена за доллар варьировалась от 511 до 516 тенге.