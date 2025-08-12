В эпоху растущей геополитической нестабильности, климатических сдвигов и уязвимости логистических цепочек продовольственная безопасность стала приоритетом для большинства государств мира. Для Казахстана — крупнейшей страны Центральной Азии по территории и набирающей силу аграрной державы — этот вызов решается путем масштабной модернизации агропромышленного комплекса, передает BAQ.kz со ссылкой на allchinareview.com.

Цель — обеспечить доступность и достаточность продуктов питания на внутреннем рынке, расширить экспортный потенциал и создать устойчивую, диверсифицированную и экологически безопасную систему сельского хозяйства.

За последние годы Казахстан проводит полномасштабную трансформацию аграрной отрасли. Наблюдается рост внутреннего производства, увеличение уровня механизации и рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Результаты уже заметны: страна достигла продовольственной самодостаточности по ключевым товарам, объемы агроэкспорта растут, а аграрная политика все теснее увязывается с климатической устойчивостью и "зеленой" экономикой. Для инвесторов и международных игроков Казахстан становится точкой стабильности в регионе и новым центром возможностей.

Новый игрок на торговой арене

Казахстан активно расширяет географию экспорта своей агропродукции. За последние пять лет (2020–2024 гг.) объем экспорта продуктов АПК вырос на 51% — с 3,4 млрд до 5,1 млрд долларов, охватив 66 стран мира. При этом более 52% экспорта теперь составляют продукты с добавленной стоимостью — это свидетельствует о структурных изменениях в отрасли.

Наибольший рост наблюдается в растениеводстве. Казахстан заключил новые фитосанитарные соглашения с Китаем, Турцией, Ираном, Азербайджаном, что позволило начать поставки масличных культур, бобовых и злаков. Например, теперь казахстанские производители могут экспортировать в Китай сафлоровый жмых, чечевицу и рапс. Ведутся переговоры о расширении доступа на внешние рынки риса, хлопка, бахчевых и арбузов.

Страна активно внедряет агротехнологии для повышения урожайности. За два года объем использования удобрений вырос в 1,9 раза. Увеличилось и применение элитных семян, а обновление парка сельхозтехники ускоряется. Для поддержки растениеводства и модернизации техники предоставляются льготные кредитные продукты. Благодаря благоприятным погодным условиям и применению современных агротехнологий Казахстан в 2024 году собрал свыше 25 млн тонн зерна, 3,3 млн тонн масличных культур и 640 тыс. тонн бобовых.

История успеха подсолнечника

Одним из наиболее ярких примеров аграрной трансформации Казахстана стала переработка масличных культур – в частности, производство подсолнечного масла и жмыха. При поддержке Национальной ассоциации переработчиков масличных культур страна стала серьезным игроком на глобальном рынке в этом высокодоходном сегменте.

За последние три маркетинговых года производство подсолнечного масла в стране выросло в 2,5 раза, а экспорт — почти в 5 раз. В 2023–2024 гг. Казахстан занял 8-е место среди мировых экспортеров подсолнечного масла и вошел в тройку лидеров по поставкам подсолнечного жмыха в Европейский союз.

По прогнозам экспертов, в среднесрочной перспективе Казахстан может войти в тройку крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, увеличив ежегодные валютные поступления от этой отрасли до 2 млрд долларов. Внутренний рынок уже полностью обеспечен, и страна становится ключевым поставщиком масличной продукции в страны Центральной Азии.

Особую привлекательность представляет рынок Китая, ежегодно импортирующий свыше 18 млн тонн растительных масел и шротов. В 2024 году экспорт казахстанской продукции в Китай достиг 275 тыс. тонн на сумму 205 млн долларов, что в 3,5 раза больше по сравнению с двумя годами ранее. После подписания в 2023 году нового санитарного протокола с китайской таможенной службой более 30 казахстанских предприятий получили право на экспорт, что открыло путь к дальнейшему расширению.

Ставка на глубокую переработку зерна

В то время как мировой аграрный рынок становится всё более конкурентным, Казахстан делает ставку не только на сырьевой экспорт, но и на развитие глубокой переработки сельхозпродукции.

Сегодня глубокая переработка зерна сосредоточена в нескольких регионах: в Северном Казахстане из пшеницы производят глютен и биотопливо, в Алматинской области и в Жетысу кукурузу перерабатывают в крахмал и его производные. Еще ряд проектов будет запущен в Костанайской и Туркестанской областях и в городе Астана. Производить будут нескольких видов продукции: от лизина и глютена до биоэтанола, глюкозо-фруктозный сиропа и крахмалопродуктов.

Казахстан усилил меры государственной поддержки для глубокой переработки: норматив инвестиционных субсидий увеличен с 25% до 50%. Такие меры способствуют ускоренному росту производства в сфере глубокой переработки, причем продукция отрасли – экспортоориентированная.

Развитие экспорта животноводческой продукции

Активное развитие наблюдается и в секторе животноводства: свыше 3 500 казахстанских предприятий включены в реестры иностранных импортеров. Идет активное расширение экспортных каналов при соблюдении международных стандартов качества и безопасности.

Одним из наиболее перспективных экспортных направлений является красное мясо, которое в Казахстане называют "красным золотом". Говядина и баранина пользуются устойчивым спросом в Китае, на Ближнем Востоке и в ряде других стран. Высокий экспортный потенциал имеется и у побочной продукции птицеводства и животноводства, особенно в китайском направлении, где сейчас прорабатываются новые логистические решения.

Казахстанское мясо отличается высоким качеством, натуральным вкусом и конкурентоспособностью, особенно в премиальном сегменте охлажденной продукции. Благодаря 180 млн гектаров пастбищ и благоприятной системе кочевого животноводства страна имеет все возможности для наращивания объемов мясного производства.

Сегодня Казахстан экспортирует мясо в 8 стран. Только за первые 5 месяцев 2025 года за рубеж было поставлено около 40 тыс. тонн мясной продукции, и работа по выходу на новые рынки продолжается.

Поддержка роста экспорта требует строгого ветеринарного контроля. В этом направлении уже достигнут значительный прогресс: улучшена система прослеживаемости продукции, модернизирована инфраструктура ветеринарной службы. Обновляется лабораторное оборудование, ведется строительство ветеринарных пунктов по всей стране, а также цифровизация систем отслеживания продукции животноводства.

Органическая продукция как новая ниша

Еще одним перспективным направлением является производство органической продукции. Высокий спрос сохраняется на органическую пшеницу, лен, сою, горох, чечевицу и лекарственные травы. Казахстан уже наладил экспортные каналы в Германию, Швецию, Бельгию, Чехию и ряд других стран.

Например, всего за 2023 год около 26 тыс. тонн продукции было экспортировано в страны Евросоюза и США, включая масличные, зернобобовые и зерновые культуры. А всего в стране работают свыше 60 производителей органической продукции, сертифицированных по международным стандартам.

При этом у страны есть значительный потенциал и для дальнейшего роста. Согласно отчетам Научно-исследовательского института органического сельского хозяйства (FIBL) и Международной федерации движений экологического сельского хозяйства (IFOAM), в Казахстане площадь земель, которые сертифицированы по стандартам органического производства, в 2023 году составила почти 200 тысяч гектар, хотя еще в 2022-м таких было 114 тысяч. Это показывает растущий интерес фермеров к органическому производству, а значит и потенциал для экспорта на мировой товарный рынок.

Создание устойчивого сельского хозяйства

Изменение климата представляет собой один из самых серьезных долгосрочных вызовов для сельского хозяйства. Повышение температур, нерегулярные осадки и деградация почв напрямую влияют на урожайность и устойчивость агросистемы. Все чаще происходят засухи, паводки и нашествия вредителей.

В ответ на это Казахстан реализует Концепцию развития агропромышленного комплекса до 2030 года, которая согласована с национальной стратегией "зеленой экономики" и задачей достижения углеродной нейтральности к 2060 году. В концепции особое внимание уделено устойчивым практикам, диверсификации культур и применяемых ресурсов.

С учетом 200 млн гектаров сельскохозяйственных земель Казахстан обладает высоким потенциалом для развития углеродного земледелия. В условиях, когда 27 млн га пастбищ деградированы, а 29 млн га почв подвержены эрозии, борьба с опустыниванием становится все более актуальной. В стране уже реализуются пилотные проекты по закреплению углерода в почве, и первые результаты показывают хорошие перспективы.

Ведется работа над созданием нормативной базы и единой информационной системы с охватом всех почвенных данных по стране. Это формирует основу для привлечения международных инвестиций в сферу углеродного земледелия — как через добровольные рынки, так и в рамках международных соглашений. Все эти меры направлены на развитие устойчивого сельского хозяйства, использующего ресурсоэффективные и экологически безопасные практики.

Еще одно важное направление — расширение водосберегающих технологий. Сегодня в Казахстане насчитывается около 1,5 млн гектаров орошаемых земель. Только в 2024 году водосберегающие технологии внедрены на 150 тыс. гектаров, и в течение ближайших трех лет страна планирует сохранять этот темп. Для этого введены меры поддержки — возмещение затрат аграриев и льготное кредитование.

Сельское хозяйство Казахстана переживает негромкую, но глубокую революцию. От достижения продовольственной самодостаточности и механизации до лидерства в экспорте масличных культур и перехода к климатически устойчивым практикам — страна закладывает основу для системы продовольственной безопасности, которая будет надежной, экологичной и конкурентоспособной на глобальном уровне.

Для международных инвесторов Казахстан предлагает уникальное сочетание масштабов, государственной поддержки, выгодного географического положения и нераскрытого потенциала — особенно в сфере переработки, агротехнологий и логистической инфраструктуры. В условиях глобальной продовольственной нестабильности трансформация аграрной отрасли Казахстана — это не просто национальный приоритет, но и опора региональной стабильности и новое окно возможностей для всего мира.

Уже сейчас сельхозпродукция из Казахстана экспортируется в 80 стран мира, а в Глобальном индексе продовольственной безопасности Казахстан от 2022 года занимает 32-е место из 113 государств, поднявшись сразу на девять пунктов.

И можно предположить, что эти позиции только продолжат укрепляться благодаря строительству новых и модернизации действующих перерабатывающих предприятий. В ближайшие три года, например, в планах реализовать более 600 инвестпроектов в агропродовольственном секторе на сумму свыше 4,8 млрд долларов. Это поможет Казахстану активно развивать агропереработку и увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью до 70%, которая будет конкурентоспособной на международных рынках.