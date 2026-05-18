Почему десятки тысяч людей молились за Трампа

В США десятки тысяч христиан собрались на массовую молитву за страну и президента Дональда Трампа.

Как сообщили в BILD, мероприятие прошло на Национальной аллее в Вашингтоне. На площади можно было увидеть кепки MAGA, футболки с изображением Иисуса и американские флаги. В программе участвовали христианские музыканты, пасторы и политики. Молитвенный марафон длился около восьми часов. Организаторы заявили, что хотят "вернуть Америку к её религиозным корням" и вновь подчеркнуть связь страны с Богом.

Среди выступавших были представители христианства и иудаизма, в том числе раввин Меир Соловейчик.

Сам Дональд Трамп подключился к мероприятию по видеосвязи после возвращения из Китая. Он зачитал отрывок из Ветхого Завета о наказании народов, отвернувшихся от Бога.

Госсекретарь США Марко Рубио в своей речи напомнил о религиозных истоках Америки. Он рассказал о проповеди Джона Уинтропа 1630 года, где будущую Америку называли "городом на холме" — примером для всего мира.

Участники мероприятия говорили, что стране нужно "возвращение веры в Бога". Многие также выразили поддержку Трампу и положительно оценили его политику. Другие участники говорили о необходимости духовного обновления страны и более уважительного диалога между американцами.

Во время мероприятия некоторые пасторы раскритиковали либералов, выступающих против тесной связи религии и политики.

При этом, по данным опросов Pew Research Center, большинство американцев всё же выступает против тесного объединения церкви и государства.