Министерство сельского хозяйства Казахстана прокомментировало ситуацию с ростом цен на говядину на внутреннем рынке, вызвавшую обеспокоенность среди потребителей, передает BAQ.KZ. По данным ведомства, средняя себестоимость 1 кг мяса крупного рогатого скота составляет 2 800–3 100 тенге. С учётом оптовой маржи в 15% формируется цена в пределах 3 400–3 500 тенге за килограмм.

Для сравнения, в соседних странах цены значительно выше: в Узбекистане и Таджикистане — до 6 500 тенге, в России — до 8 500 тенге, в Китае — до 8 000 тенге, в Туркменистане — до 9 000 тенге, а в Турции — до 13 000 тенге за килограмм. В министерстве уточнили, что из одной туши КРС выход мяса составляет 50–60% от живого веса. При этом лишь 15–20% приходятся на премиальные отрубы (вырезка, рибай, кострец), тогда как основная часть мяса относится к среднему и нижнему сегментам. Кости, жир и обрезь составляют до 20% и не могут реализовываться как мясо.

Таким образом, цена на говядину в рознице формируется исходя не только из себестоимости, но и категории отруба, упитанности туши, пищевой ценности и технологии переработки. Для стабилизации ситуации МСХ продолжает реализацию мер по сдерживанию цен: расширяется программа льготного кредитования откормочных площадок, поддерживается строительство и модернизация мясоперерабатывающих предприятий, ведутся форвардные закупки и интервенции. Кроме того, усилен контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.

Ведомство подчеркнуло, что ведёт постоянный мониторинг и взаимодействует с акиматами, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и доступность мясной продукции для населения.