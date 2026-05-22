Почему казахстанцам начали начислять миллионные налоги за китайские автомобили?

В Казахстане усилился скандал вокруг гибридных автомобилей BYD, ввезённых из Китая. В социальных сетях распространилась информация о блокировке банковских счетов и начислении владельцам автомобилей крупных дополнительных налогов. После этого Комитет государственных доходов выступил с официальным разъяснением и заявил, что массовой блокировки счетов не было.

Однако на этом ситуация не закончилась. По словам экспертов, этот случай показал слабые места системы "серого импорта" в Казахстане, противоречия при таможенном оформлении и отсутствие полного регулирования законодательства в отношении гибридных автомобилей. Корреспондент BAQ.KZ вместе с экспертами попытался разобраться в сути проблемы.

Что говорят налоговые органы?

Комитет государственных доходов Казахстана заявил, что информация о массовой блокировке банковских счетов компаний, импортировавших гибридные автомобили BYD из Китая, не соответствует действительности.

По данным ведомства, участникам внешнеэкономической деятельности, указавшим недостоверные сведения при таможенном декларировании, были направлены уведомления о нарушениях. Речь идёт о 623 автомобилях, оформленных 450 импортёрами.

"В рамках действующего законодательства меры по ограничению расходных операций по банковским счетам были применены только в отношении 45 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сообщили в комитете.

В КГД пояснили, что причиной проверок стало занижение показателей "30-минутной мощности" электродвигателей гибридных автомобилей. Это позволяло некоторым импортёрам освобождаться от уплаты таможенных пошлин.

Сейчас достоверность сведений проверяется на основании заводских технических характеристик, предоставленных официальным представителем бренда BYD.

"Это не только проблема BYD"

Президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева считает, что ситуация касается не одного бренда. По её словам, проблема возникла из-за особенностей таможенного оформления гибридных автомобилей.

"Основная причина нынешних проверок связана не с конкретным брендом BYD, а с особенностями таможенного оформления гибридных автомобилей. В некоторых случаях гибриды оформлялись как электромобили, из-за чего были неверно указаны коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и ошибочно рассчитаны таможенные платежи и налоги. В связи с этим государственные органы сейчас проверяют корректность оформления и в отдельных случаях начисляют дополнительные таможенные платежи", - пояснила она.

По словам Анар Макашевой, речь не идёт о массовом наказании владельцев автомобилей. Это, по её мнению, проверка соблюдения законодательства и таможенных процедур.

Она также отметила, что наибольшие риски для обычных покупателей возникают при использовании схем "серого импорта". Особенно подозрительными эксперт считает случаи, когда автомобиль приобретается в Казахстане, но все таможенные документы оформляются на имя покупателя.

"Такие схемы чаще всего относятся к категории “серого импорта”. Кроме того, граждане при покупке автомобиля за рубежом могут столкнуться с рисками, связанными с залогом, лизингом или розыском автомобиля в другой стране", - заявила глава союза.

"Таксисты не зря выбирают эти машины"

Автоэксперт Алексей Алексеев считает, что резкий рост спроса на китайские гибридные и электрические автомобили не случаен.

"Люди поняли, что эти автомобили выгодны. Во-первых, они доступны по цене. Во-вторых, у них низкие эксплуатационные расходы. Сейчас многие службы такси используют китайские электромобили, потому что они экономичные, комфортные и надёжные. Уже сам выбор таксистов - хороший показатель. Это означает, что такие машины действительно не создают серьёзных проблем", - отметил эксперт.

По его словам, помимо официальных дилеров, на рынке Казахстана значительно увеличилось количество посредников, ввозящих автомобили из Китая неофициальными путями. Именно отсюда и начались основные проблемы.

"Человек не покупает автомобиль напрямую в автосалоне. Сначала машина оформляется на гражданина Китая. Компания в Казахстане выступает лишь посредником между китайским продавцом и местным покупателем. В результате после ввоза в Казахстан автомобиль юридически уже считается подержанным. А посредническая компания получает свою комиссию и остаётся в стороне", - объяснил Алексей Алексеев.

Гибрид или электромобиль?

Главный спор сейчас связан с вопросом, как именно классифицировать гибридные автомобили.

По словам экспертов, проблема возникла из-за технического показателя, известного как "30-минутный индикатор мощности". Если мощность электродвигателя превышала мощность бензинового двигателя, некоторые автомобили оформлялись как электромобили.

Однако Алексей Алексеев считает такой подход спорным.

"На самом деле гибрид всё равно остаётся гибридом. В нём есть и бензиновый двигатель, и электрическая система. Поэтому здесь не должно применяться правило о том, какой двигатель мощнее. Главное - определить, гибрид это или нет", - считает эксперт.

По его мнению, именно эти технические противоречия впоследствии привели к дополнительным начислениям и спорам.

"Закон не должен иметь обратной силы"

Экспертов также беспокоит ситуация, когда после оформления автомобиля и оплаты всех сборов владельцам повторно выставляют дополнительные требования по платежам.

Алексей Алексеев считает это несправедливым.

"Человек купил автомобиль по определённой цене. В тот момент он оплатил все начисленные налоги. Государство не должно позже исправлять собственные ошибки за счёт граждан и повторно требовать деньги. Государство обязано гарантировать законность и прозрачность сделки", - заявил эксперт.

По его словам, если не будет чётко закреплён принцип отсутствия обратной силы закона, подобные ситуации будут повторяться и дальше.

Повлияет ли это на рынок?

По мнению специалистов, нынешняя ситуация вряд ли серьёзно снизит спрос на китайские автомобили.

Анар Макашева считает, что китайские бренды по-прежнему остаются конкурентоспособными по цене и технологиям, поэтому интерес покупателей сохранится. Однако люди, вероятно, начнут внимательнее относиться к юридической чистоте документов.

Алексей Алексеев, в свою очередь, отметил, что пока разница в цене между официальными дилерами и "серым рынком" остаётся существенной, покупатели продолжат выбирать неофициальные схемы ввоза, несмотря на риски.

"Это ещё молодой рынок, который окончательно не сформировался. Китайские автомобили только начинают массово заходить в Казахстан. Будет появляться всё больше новых брендов и моделей. Поэтому подобные коллизии пока неизбежны", - резюмировал эксперт.

По мнению экспертов, рынок гибридных и электрических автомобилей в Казахстане всё ещё нуждается в чётких и понятных правилах. В противном случае процедуры, которые сегодня считаются законными, завтра могут стать предметом споров.