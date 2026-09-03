Почему Казахстану понадобился отдельный AI-университет

Новый университет искусственного интеллекта QAIRU в Казахстане решили создавать с нуля, а не на базе одного из действующих IT-вузов. О причинах такого решения рассказала вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова на пресс-конференции, посвященной презентации университета.

По словам Динары Щегловой, QAIRU будет работать по модели AI-enabled university. Ее особенность заключается в том, что искусственный интеллект станет не только предметом изучения, но и частью образовательных, исследовательских и административных процессов.

«Это университет, который не только преподает об искусственном интеллекте, но и все внутренние процессы – образовательные, исследовательские, административные – ассистируются искусственным интеллектом», – пояснила Динара Щеглова.

В университете планируется использовать специализированную платформу, которая будет помогать участникам образовательного процесса. Одним из ключевых принципов станет персонализированное обучение студентов.

Почему новый вуз создают с нуля

Как отметила вице-министр, изначально задача заключалась не в том, чтобы переформатировать существующий IT-университет. QAIRU получил особый статус, а для реализации проекта министерство предусмотрело экспериментальный режим.

При разработке концепции Казахстан изучал зарубежный опыт, в том числе подход Northeastern University. По словам Щегловой, опыт этого вуза показал, насколько сложно перестроить уже сформировавшуюся университетскую систему и изменить подходы преподавательского состава.

«Это как раз стало одним из сигналов для нас, чтобы принять решение, что это будет новый университет с новым составом, изначально с людьми, которые смотрят в одну сторону и понимают миссию этого университета», – сказала вице-министр.

Она напомнила, что QAIRU создается по поручению Главы государства. При этом специализированных университетов искусственного интеллекта в мире пока немного.

В качестве одного из примеров Щеглова привела Университет искусственного интеллекта имени Мухаммеда бин Заида в ОАЭ. Казахстанская сторона уже провела переговоры с его руководством о возможном участии в развитии нового вуза.

От учебы – к реальным проектам

Особое внимание в QAIRU намерены уделять практической работе. Студенты будут не только получать знания, но и заниматься прикладными исследованиями, работать над задачами реального сектора и создавать собственные продукты.

По словам Динары Щегловой, университет уже представил планы сотрудничества с промышленными предприятиями и различными отраслями экономики, включая транспорт, строительство и энергетику. Предполагается, что студенты смогут разрабатывать решения для этих сфер и запускать собственные стартап-проекты.