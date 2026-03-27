Переход к однопалатному парламенту и развитие Курултая могут усилить эффективность и легитимность политической системы Казахстана. Такую оценку дал международный эксперт, профессор Университета Миколаса Ромериса (Литва) доктор Алгис Крупавичюс. Подробнее – в материале корреспондента BAQ.KZ.

По его словам, ключевым аргументом в пользу однопалатной модели является повышение эффективности законотворчества и снижение институциональной сложности.

«Упрощение структуры парламента за счет ликвидации одной из палат снижает институциональную сложность, что ускоряет процесс законотворчества. Это сокращает возможности для внутреннего вето и затяжных переговоров между палатами, делая весь процесс более эффективным и упрощая механизмы подотчетности перед обществом», - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что однопалатная система усиливает прозрачность и персональную ответственность законодательного органа.

Политолог отмечает, когда существует один только законодательный орган, именно он несет полную и неделимую ответственность за принимаемые решения. По его словам, это минимизирует пространство для закулисных торгов, повышая понимание процесса законотворчества гражданами.

Отдельное внимание эксперт уделил роли референдумов в процессе реформ.

«Референдумы являются признанным инструментом конституционной легитимности. Используя этот механизм, Казахстан приводит свой процесс реформ в соответствие с устоявшимися конституционными процедурами, что помогает отстаивать эти реформы на международных форумах и в диалоге с ЕС, ОБСЕ и финансовыми институтами», - подчеркнул Крупавичюс.

По его оценке, текущие преобразования в целом способствуют укреплению институциональной устойчивости государства и его позиций на международной арене.

Курултай как уникальная модель диалога

Эксперт отдельно остановился на роли Курултая, отметив его особое значение для политической системы Казахстана.

«Курултай – это исторически укоренившееся, культурно специфическое учреждение, выполняющее важные внутренние и международные функции. Он укрепляет идею о том, что политическая эволюция Казахстана является суверенной, самобытной и не заимствованной», — отметил он.

По его словам, в европейских странах используются иные формы общественного диалога, однако они не интегрированы в политическую систему столь глубоко.

Что нужно для развития Курултая

По мнению эксперта, дальнейшее развитие Курултая требует институционального укрепления и большей прозрачности.

«Необходимо четко определить, является ли Курултай в первую очередь консультативным, символическим институтом или частично влияет на формирование политики, а также обеспечить прозрачные механизмы обратной связи и подотчетности», - отметил он.

Он также подчеркнул важность широкого участия различных социальных групп.

«Основой легитимности является включение представителей различных регионов, этнических групп, организаций гражданского общества, молодежи и профессиональных секторов», - добавил эксперт.

По мнению Крупавичюса, при правильной институционализации Курултай может стать устойчивым механизмом общественного участия и дополнительным инструментом формирования государственной политики.