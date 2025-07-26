Авиакомпания Lufthansa с 26 октября 2025 года по 29 марта 2026 года временно приостановит рейсы в Казахстан, передает BAQ.KZ. Об этом говорится в официальном сообщении перевозчика, распространённом на фоне появившейся в сети информации о прекращении авиасообщения. В министерстве транспорта РК сообщили, что среди причин приостановки — необходимость обхода воздушного пространства России из-за военных действий, что увеличивает затраты авиакомпании.

Облет воздушного пространства РФ в связи с военными действиями приводит к увеличению расходов. Нехватка воздушных судов в парке и несвоевременная поставка новых воздушных судов и запасных частей. Следует отметить, что в настоящее время многие мировые авиакомпании сталкиваются с несвоевременным получением заказанных воздушных судов, в связи с чем пересматриваются планы перевозчиков, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в зимний период наблюдается традиционное снижение пассажиропотока, что также повлияло на пересмотр расписания. При этом рейсы через Астану и Алматы продолжают выполняться по инициативе самой авиакомпании — с целью обеспечения загрузки направлений, отметили в Минтранспорта.