Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало данные Национального банка о снижении объёмов иностранных инвестиций, заявив, что такие оценки не отражают реальную картину. Об этом и многом другом рассказал председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов в интервью проекту "Другими словами", передаёт BAQ.KZ.

В МИД напомнили, что ключевой орган, отвечающий за привлечение иностранных инвестиций в Казахстан, — это Комитет по инвестициям, структурное подразделение Министерства. Его основная задача — системная работа с зарубежными партнёрами, сопровождение проектов, привлечение инвесторов и формирование имиджа Казахстана как инвестиционно-привлекательной страны.

По их данным, Казахстан по-прежнему остаётся безусловным лидером Центральной Азии по объёму привлечённых инвестиций. Этому способствует наличие международных соглашений, развитая транспортная инфраструктура и поддержка на государственном уровне.

Однако в МИД подчёркивают: оценивать динамику инвестиций по годам — некорректно. Многие проекты — долгосрочные, и реальное поступление средств может растягиваться на годы.

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