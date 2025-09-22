Почему на международных олимпиадах чаще побеждают ученики НИШ и частных школ?
Одно из ключевых отличий заключается в языке подготовки.
На международных олимпиадах чаще всего побеждают учащиеся Назарбаев интеллектуальных школ, БИЛ и РФМША. О причинах такой тенденции рассказал председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев на пресс-конференции в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Задания международных олимпиад формируются только на английском языке. Дети готовятся с тренерами именно на английском. К сожалению, не во всех школах есть такая возможность, особенно у педагогов, которые готовят ребят по предметам", – пояснил Жумашев.
Он отметил, что самые одарённые дети после 6 класса переходят в специализированные лицеи, гимназии или НИШ.
"Если бы ребенок слабо учился в простой школе, он бы не поступил в лицей, гимназию или НИШ. Поэтому большой разницы мы не видим. Мы предоставляем всем детям возможности проявить себя и определить свое направление. Поступив в интеллектуальные школы, они уже четко определяют предмет, в котором хотят развиваться", – добавил он.
По словам Жумашева, решающим фактором становится сочетание ранней подготовки и углубленного обучения.
"Ученик сначала хорошо учится в обычной школе, затем поступает в интеллектуальную. Там уже начинается серьезная подготовка к олимпиадам. Главное отличие таких школ в том, что они могут готовить детей на международный уровень именно на английском языке", – подчеркнул председатель Комитета.
