На международных олимпиадах чаще всего побеждают учащиеся Назарбаев интеллектуальных школ, БИЛ и РФМША. О причинах такой тенденции рассказал председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев на пресс-конференции в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, одно из ключевых отличий заключается в языке подготовки.

"Задания международных олимпиад формируются только на английском языке. Дети готовятся с тренерами именно на английском. К сожалению, не во всех школах есть такая возможность, особенно у педагогов, которые готовят ребят по предметам", – пояснил Жумашев.

Он отметил, что самые одарённые дети после 6 класса переходят в специализированные лицеи, гимназии или НИШ.

"Если бы ребенок слабо учился в простой школе, он бы не поступил в лицей, гимназию или НИШ. Поэтому большой разницы мы не видим. Мы предоставляем всем детям возможности проявить себя и определить свое направление. Поступив в интеллектуальные школы, они уже четко определяют предмет, в котором хотят развиваться", – добавил он.

По словам Жумашева, решающим фактором становится сочетание ранней подготовки и углубленного обучения.