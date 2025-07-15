В разгар летней жары в городских фонтанах всё чаще можно увидеть играющих детей. Однако такое поведение может быть не только небезопасным, но и опасным для жизни. Власти Астаны напоминают: купание в фонтанах строго запрещено, передает BAQ.KZ.

По словам столичных спасателей, городские фонтаны не предназначены для водных процедур. Они представляют собой сложные технические сооружения с трубопроводами, насосами, подсветкой и другими электрическими элементами. При контакте с водой существует риск поражения электрическим током.

Кроме того, неровные поверхности, мощные струи и декоративные конструкции создают опасность получения механических травм - падений, ушибов и порезов.

Как отметил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны Мухамгали Арыспаев, вода в фонтанах не проходит санитарной фильтрации и быстро загрязняется.

"Они размещаются в общественных местах и процесс естественного загрязнения воды происходит довольно быстро: в чашу фонтана попадает мусор, листья, пыль, насекомые. В них могут купаться бездомные животные и птицы, которые являются переносчиками различных инфекций. Вода является идеальной средой для вирусов и бактерий, а высокая температура воздуха способствует быстрому размножению микроорганизмов. В фонтанах не только нельзя купаться, но и не стоит мыть в них руки или фрукты, делать это нужно исключительно в питьевой воде в специально предназначенных местах", — предупредил Арыспаев.

Лабораторные анализы показывают, что вода в городских фонтанах может содержать опасные микроорганизмы - возбудителей острых кишечных инфекций. Среди них - энтеровирусы, ротавирусы, кишечная палочка, сальмонеллы и шигеллы, вызывающие дизентерию. Особенно опасен вирус гепатита А, который поражает печень и способен привести к серьёзным сбоям в её работе.