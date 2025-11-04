  • 4 Ноября, 13:26

Почему при изобилии зерна растут цены: ответ Минсельхоза

Когда на внешних рынках растет спрос, посредники начинают активнее работать, что влияет на внутренние цены.

Фото: pixabay.com

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в Правительстве ответил на вопрос о том, почему при высоком урожае в Казахстане наблюдается рост цен и увеличение импорта отдельных видов продукции, передаёт BAQ.KZ.

По словам главы ведомства, объемы собственного урожая позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности, однако внешние торговые связи и логистика влияют на движение товаров.

"Урожая достаточно, но импорт и экспорт при граничных регионах все равно будут - это вопрос спроса и логистики. Например, северным регионам проще закупать овощи у соседей, чем доставлять их с юга страны. Поэтому объем импорта по этим позициям незначителен", — пояснил он.

Глава Минсельхоза отметил, что Казахстан в прошлом году собрал рекордный урожай зерновых и экспортировал значительные объемы.

"По итогам маркетингового года экспорт составил 13,4 миллиона тонн зерна. Это серьезное поступление валюты в экономику. Если добавить еще более 2 миллионов тонн кормовой муки, общий объем экспорта превысил 15 миллионов тонн", — сказал министр.

Он также подчеркнул, что рост цен внутри страны во многом связан с внешним спросом.

"Когда на внешних рынках растет спрос, посредники начинают активнее работать, что влияет на внутренние цены. Мы совместно с Министерством торговли ведем эту работу: создана рабочая группа, чтобы удерживать цены на стабильном уровне", — добавил Айдарбек Сапаров.

