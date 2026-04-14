В Казахстане за последние недели рост цен на отдельные продукты питания замедлился, а по некоторым позициям зафиксировано даже снижение. Об этом в кулуарах правительства сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает корреспондент BAQ.KZ.

Почему создаётся ощущение роста цен?

По словам представителя правительства, оценивать ситуацию с ценами односторонне нельзя. Он отметил, что перечень социально значимых продовольственных товаров был расширен.

«Да, такая проблема есть, но к ней нужно подходить комплексно. Когда мы говорим об общем росте, некоторые вещи остаются вне внимания. Сейчас список социально значимых продовольственных товаров расширен с 19 до 31 позиции. Четко определено, какие товары находятся под контролем. Основная цель — удерживать цены. Кроме того, у каждого человека разная потребительская корзина. Если говорить об овощах, то за последний месяц и даже несколько недель роста цен не наблюдается — он на нулевом уровне. Более того, несмотря на то, что сезон ещё полностью не начался, цены на некоторые продукты даже снижаются», — сказал Амрин.

Что происходит с ценами на овощи?

Как пояснил вице-министр, текущий период является межсезоньем, и государство заранее подготовило меры для стабилизации цен.

«Период, о котором вы говорите, — это межсезонье. Для него предусмотрены специальные меры. Во-первых, определённые объёмы овощей, фруктов, картофеля, капусты заранее заложены в резервы. Сейчас эти запасы постепенно выводятся на рынок. То есть в период повышенного спроса они поступают в продажу и помогают стабилизировать цены», — отметил он.

Что показывают официальные данные?

По данным правительства, инфляция в стране демонстрирует положительную динамику и продолжает снижаться.

«Текущая статистика показывает положительную динамику. Уровень инфляции снизился с 12,9% до 11%. Мы формируем прогнозы на основе примерно 15-летнего ретроспективного анализа, учитываем данные прошлого года и текущую волатильность рынка. В целом удержание инфляции ниже 10% по сравнению с прошлым годом — наша основная цель. Думаю, до конца года мы сможем её сохранить», — заявил Азамат Амрин.

Таким образом, несмотря на замедление инфляции и стабилизацию цен по отдельным категориям, ощущение подорожания у населения сохраняется из-за различий в потребительских корзинах и сезонных факторов.