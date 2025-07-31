Вице-премьер Роман Скляр прокомментировал начавшееся повышение тарифов на коммунальные услуги в регионах, подчеркнув, что этот процесс контролируем, а резкого роста цен не допустят, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Всем хотелось бы чтобы тарифы были низкими, это, наверное, нормальное желание. Однако жизнь диктует совсем иное. Мы должны чётко понимать, что исчерпали практически те запасы, те ресурсы, которые были сформированы ранее", – отметил он.

По словам Скляра, в 2009-2017 годах в Казахстане действовала программа по модернизации энергетики, которая позволила сократить износ генерирующих мощностей и обеспечить запас по выработке электроэнергии. Однако после 2018 года тарифы практически не повышались, несмотря на рост стоимости топлива и других затрат. Это привело к критической изношенности инфраструктуры.

"Мы пришли к тому, что у нас из 37 ТЭЦ более 20 были в так называемой красной зоне. То есть была реальная угроза того, что они могут посредине зимы остановиться и не выдавать тепло. Дальше так эту ситуацию терпеть невозможно. Потом мы четко должны понимать, что бюджет не в состоянии и не должен в принципе выплачивать какие-то средства на реконструкцию этих станций", – пояснил вице-премьер.

Он подчеркнул, что рост тарифов – это вынужденная мера, необходимая для устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры. Вместе с тем, государство не допустит резких скачков цен.