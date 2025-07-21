  • 21 Июля, 20:58
  • BAIGENEWS

Почему стало сложнее купить SIM-карту? – Министерство дало разъяснение

Новая система регистрации SIM-карт направлена на защиту персональных данных и борьбу с интернет-мошенничеством.

Сегодня, 19:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ. Сегодня, 19:38
Сегодня, 19:38
118
Фото: BAQ.KZ.

В Казахстане меняется порядок оформления номеров мобильной связи. Теперь SIM-карты больше не будут продаваться в магазинах. Об этом сообщается в официальном ответе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК на запрос редакции BAQ.KZ.

Президент подписал закон

Как отметили в ведомстве, новая система оформления SIM-карт направлена на усиление безопасности граждан. 30 июня 2025 года Глава государства подписал соответствующий закон. Документ вступит в силу через шесть месяцев со дня официального опубликования.

"Поправки направлены на защиту персональных данных граждан, уточнение порядка регистрации услуг связи и обеспечение национальной безопасности", — пояснили в министерстве.

Что изменится в порядке регистрации SIM-карт

Согласно новому закону, будут внедрены следующие меры:

  • ограничение на ввоз, регистрацию, продажу и использование GSM-шлюзов (симбоксов);

  • утверждение правил ввоза, регистрации, активации и использования GSM-шлюзов;

  • обязательная биометрическая идентификация абонентов мобильной связи;

  • идентификация технических характеристик абонентских устройств;

  • усиление требований к операторам связи по выявлению и предотвращению несанкционированного трафика (фрода).

"Цель — исключить незаконное и мошенническое использование сетей связи, защитить личные данные граждан, а также предупредить киберпреступления, интернет-мошенничество и терроризм", — говорится в официальном ответе Министерства цифрового развития.

Внедряется единая система регистрации

Новая система регистрации SIM-карт будет включать:

  • защиту цифровых прав граждан и обеспечение безопасного и справедливого доступа к услугам связи;

  • унификацию процедуры регистрации SIM-карт через единую национальную систему;

  • усиление взаимодействия с внутренними antifraud-системами операторов связи и блокировку мошеннического трафика.

"Данные меры направлены на упрощение процедуры регистрации абонентов, повышение безопасности связи и предотвращение мошенничества", — резюмировали в министерстве.

Самое читаемое

Наверх