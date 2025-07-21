В Казахстане меняется порядок оформления номеров мобильной связи. Теперь SIM-карты больше не будут продаваться в магазинах. Об этом сообщается в официальном ответе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК на запрос редакции BAQ.KZ.

Президент подписал закон

Как отметили в ведомстве, новая система оформления SIM-карт направлена на усиление безопасности граждан. 30 июня 2025 года Глава государства подписал соответствующий закон. Документ вступит в силу через шесть месяцев со дня официального опубликования.

"Поправки направлены на защиту персональных данных граждан, уточнение порядка регистрации услуг связи и обеспечение национальной безопасности", — пояснили в министерстве.

Что изменится в порядке регистрации SIM-карт

Согласно новому закону, будут внедрены следующие меры:

ограничение на ввоз, регистрацию, продажу и использование GSM-шлюзов (симбоксов);

утверждение правил ввоза, регистрации, активации и использования GSM-шлюзов;

обязательная биометрическая идентификация абонентов мобильной связи;

идентификация технических характеристик абонентских устройств;

усиление требований к операторам связи по выявлению и предотвращению несанкционированного трафика (фрода).

"Цель — исключить незаконное и мошенническое использование сетей связи, защитить личные данные граждан, а также предупредить киберпреступления, интернет-мошенничество и терроризм", — говорится в официальном ответе Министерства цифрового развития.

Внедряется единая система регистрации

Новая система регистрации SIM-карт будет включать:

защиту цифровых прав граждан и обеспечение безопасного и справедливого доступа к услугам связи;

унификацию процедуры регистрации SIM-карт через единую национальную систему;

усиление взаимодействия с внутренними antifraud-системами операторов связи и блокировку мошеннического трафика.