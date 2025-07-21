Почему стало сложнее купить SIM-карту? – Министерство дало разъяснение
Новая система регистрации SIM-карт направлена на защиту персональных данных и борьбу с интернет-мошенничеством.
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В Казахстане меняется порядок оформления номеров мобильной связи. Теперь SIM-карты больше не будут продаваться в магазинах. Об этом сообщается в официальном ответе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК на запрос редакции BAQ.KZ.
Президент подписал закон
Как отметили в ведомстве, новая система оформления SIM-карт направлена на усиление безопасности граждан. 30 июня 2025 года Глава государства подписал соответствующий закон. Документ вступит в силу через шесть месяцев со дня официального опубликования.
"Поправки направлены на защиту персональных данных граждан, уточнение порядка регистрации услуг связи и обеспечение национальной безопасности", — пояснили в министерстве.
Что изменится в порядке регистрации SIM-карт
Согласно новому закону, будут внедрены следующие меры:
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ограничение на ввоз, регистрацию, продажу и использование GSM-шлюзов (симбоксов);
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утверждение правил ввоза, регистрации, активации и использования GSM-шлюзов;
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обязательная биометрическая идентификация абонентов мобильной связи;
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идентификация технических характеристик абонентских устройств;
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усиление требований к операторам связи по выявлению и предотвращению несанкционированного трафика (фрода).
"Цель — исключить незаконное и мошенническое использование сетей связи, защитить личные данные граждан, а также предупредить киберпреступления, интернет-мошенничество и терроризм", — говорится в официальном ответе Министерства цифрового развития.
Внедряется единая система регистрации
Новая система регистрации SIM-карт будет включать:
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защиту цифровых прав граждан и обеспечение безопасного и справедливого доступа к услугам связи;
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унификацию процедуры регистрации SIM-карт через единую национальную систему;
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усиление взаимодействия с внутренними antifraud-системами операторов связи и блокировку мошеннического трафика.
"Данные меры направлены на упрощение процедуры регистрации абонентов, повышение безопасности связи и предотвращение мошенничества", — резюмировали в министерстве.
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