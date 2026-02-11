Депутат Мажилиса Казахстана Ерболат Сатыбалды обратился к председателю правления АО "QazaqGaz" Алибеку Жамакову и представителю Министерства национальной экономики с вопросом о возможности снижения стоимости газа для жителей Улытау и Карагандинской областей, поставляемого через газопровод "Сарыарка", передает BAQ.KZ.

Депутат отметил, что цена газа для населения сильно различается по регионам: в Кызылординской области один кубометр газа стоит около 15 тенге, тогда как в Карагандинской и Улытау областях цена достигает 37 тенге. Расстояние между этими регионами составляет сотни километров, но стоимость для конечного потребителя существенно отличается.

"Возможно ли установить отдельную цену для потребителей в Улытау и Карагандинской области, учитывая, что газ поставляется по "Сарыарка"?" — спросил депутат.

В ответ председатель правления АО "QazaqGaz" Алибек Жамаков пояснил особенности формирования тарифов:

"Тарифы формируются на основе методики затрат и согласуются через Тарифный комитет. Газопровод "Сарыарка" был построен в 2019 году и сегодня управляется компанией Intergaz Central Asia. В стоимость тарифа на газ входят 80% затрат на оптовую поставку. Различия цен между регионами связаны с логистикой и инвестициями в строительство и обслуживание газопровода. Сейчас мы не имеем возможности изменить тариф для отдельных регионов, так как это зависит от структуры затрат и одобрения тарифного комитета", — отметил Жамаков.

Он добавил, что снижение тарифов для отдельных областей возможно только при пересмотре методики формирования тарифов и согласовании с национальными органами: