По итогам сентября курс тенге ослаб до 549,07 за 1 доллар США. Это означает, что за месяц национальная валюта подешевела на 1,9%. Почему курс тенге снова и снова меняется? Почему он чаще слабеет, чем укрепляется? На эти вопросы ответил эксперт Айбар Олжай, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В начале 2025 года курс тенге составлял 526,11 за доллар, а сегодня на Казахстанской фондовой бирже он равен 536,88. Таким образом, с начала года тенге ослаб примерно на 2,9%.

"Тенге — свободно конвертируемая валюта"

По словам эксперта, главное отличие тенге от валют соседних стран в том, что тенге — это полностью конвертируемая валюта, находящаяся в свободном обращении.

"Мы осознанно приняли такое решение. Благодаря этому к нам приходят внутренние и внешние инвесторы, работающие на бирже. То есть у тенге есть “своя жизнь”, а курс формируется рынком. Например, валюты Азербайджана и Кыргызстана — манат и сом — находятся в таргетированном режиме, их курс устанавливает государство", — объяснил Олжай.

Как формируется курс

По его словам, тенге сейчас является главной валютой на пространстве СНГ, поскольку свободно конвертируется. Никто не устанавливает его курс искусственно — он определяется результатами торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

"Торги USD/KZT проходят на валютной площадке KASE. Утренняя сессия начинается в 10:15 и заканчивается в 11:00 по времени Астаны. Есть также дневная и вечерняя сессии. После 11:00 определяется первый рыночный курс на день, а итоговый курс фиксируется после завершения вечерней сессии в 17:00. В торгах участвуют банки, брокеры и обменные компании — всего около 33 активных игроков. Спрос и предложение на доллары и тенге формируют ежедневные колебания курса", — отметил он.

В среднем ежедневно в паре USD/KZT совершается операций на сумму около 220 млн долларов. За месяц (около 20 рабочих дней) объем торгов достигает порядка 4,4 млрд долларов, а за девять месяцев — около 39–40 млрд долларов.

Биржевая механика и "стакан"

"Курс тенге определяется исходя из минимальной и максимальной цены сделок. Например, если минимальная сделка прошла по 545,86 тенге, а максимальная — по 549,07, среднее значение составит 547,46. Если на бирже больше покупают доллары — спрос растет, и курс доллара повышается. Если больше покупают тенге — курс национальной валюты укрепляется. Всё решает рынок", — пояснил эксперт.

Роль Национального банка

По словам Олжая, Национальный банк перестал регулировать курс тенге еще 10 лет назад и перешел к режиму таргетирования инфляции.

"То есть теперь главная цель — удержание инфляции в определенных пределах. Судьба тенге отдана на откуп рынку, а государство концентрируется на борьбе с инфляцией. Это хорошо: после неожиданных девальваций прошлых лет доверие к тенге было утрачено. Девальвации происходили, когда курс регулировался государством вручную, часто в политических целях — например, перед выборами Назарбаева. Поддерживать искусственный курс дорого: это требует 2–3 млрд долларов в месяц. В 2014–2015 годах из золотовалютных резервов страны было потрачено около 20 млрд долларов", — отметил он.

Как государство участвует в торгах

Когда средства из Национального фонда переводятся в республиканский бюджет, доллары с фонда обмениваются на тенге через биржу — график этих операций заранее публикуется. Участники рынка видят и контролируют процесс, поэтому неожиданных действий со стороны государства нет.

В свою очередь, Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), напротив, периодически конвертирует тенговые пенсионные накопления в доллары по утвержденному графику.

"Нацбанк также проводит операции с золотом. Золотодобывающие компании обязаны сдавать золото Нацбанку, который рассчитывается с ними в тенге. Чтобы не увеличивать избыточную денежную массу и не усиливать инфляцию, банк выставляет эквивалентную сумму золота на продажу в долларах на бирже. Таким образом, государство тоже является участником биржи. Оно продает доллары, когда переводит средства Нацфонда в бюджет или проводит золотые операции, и покупает доллары, когда ЕНПФ нужно пополнить валютные активы. Средняя доля государства в торгах — 12–13%, остальное — рынок", — пояснил эксперт.

Почему тенге слабеет в этом году

По словам Олжая, ключевые причины ослабления тенге — рост импорта, снижение экспортных поступлений и сезонные факторы.

"Если страна импортирует много товаров, то спрос на доллар на бирже растет, ведь импортеры покупают валюту для расчетов. Когда экспортные доходы превышают импорт, тенге укрепляется. Наш основной экспорт — нефть. Если цены на нефть падают, объем долларовых поступлений снижается, и нефтяные компании продают меньше валюты на бирже. Тогда спрос на тенге падает, а доллар дорожает", — отмечает Айбар Олжай.

Кроме того, по его словам, важен фактор рубля. Тенге и рубль связаны миллиардами долларов экспортно-импортных потоков. Если рубль дешевеет, участники биржи ожидают, что и тенге упадет, и начинают активно продавать тенге.

Есть и сезонные колебания. Во время налоговых недель, когда компании меняют доллары на тенге для уплаты налогов, тенге временно укрепляется. А перед летними и новогодними каникулами, когда население активно покупает доллары для поездок за рубеж, тенге ослабевает.