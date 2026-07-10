Почему тенге укрепился: глава Нацбанка назвал главные факторы

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге, посвящённом мерам по индустриализации и развитию цифровых активов, оценил текущую ситуацию с курсом теңге и рассказал о прогнозах относительно курса доллара, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, укрепление теңге за последние восемь месяцев было связано не с административным вмешательством, а с естественными рыночными факторами.

"Ситуация последних восьми месяцев показала, что теңге не обязательно будет только ослабевать. Экспорт растёт, объёмы импорта существенно не изменились. В результате сохраняется баланс между спросом и предложением на валютном рынке, что оказывает положительное влияние на стабильность курса", – отметил глава Национального банка.

Иностранные инвесторы поддерживают тенге

По словам Сулейменова, положительное влияние на укрепление тенге также оказал интерес иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам Казахстана.

"Они высоко оценивают макроэкономические показатели Казахстана, экономический рост и стабильность платёжного баланса. Инвесторы конвертируют доллары в теңге и вкладывают средства в государственные ценные бумаги. Это, в свою очередь, увеличивает предложение иностранной валюты на внутреннем рынке", – сообщил председатель Нацбанка.

Он также подчеркнул, что инвестиции нерезидентов нельзя назвать краткосрочными.

"Инвесторы готовы работать в стране долгосрочно, если их интересы защищены. Сейчас именно такие условия сформировались в Казахстане", – пояснил Сулейменов.

По его данным, в настоящее время доля нерезидентов в государственном долге составляет около 8%. Ранее этот показатель никогда не превышал 9%. Национальный банк считает, что сохранение этой доли на уровне примерно 10% является сбалансированным показателем.

По словам Тимура Сулейменова, в этом году нет оснований ожидать значительных колебаний курса доллара.