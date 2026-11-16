Почему Токаев выбрал Ирменова: политолог объяснил назначение главы КНБ

Назначение Марата Ирменова председателем Комитета национальной безопасности Казахстана — не обычная смена руководителя, а часть более масштабного обновления государственного аппарата. Такое мнение высказал политолог, председатель правления АО «QAZCONTENT» Адиль Сейфуллин в своём Telegram-канале, передаёт BAQ.KZ.

По мнению эксперта, выбор Ирменова связан прежде всего с его опытом управления подразделениями спецслужбы в сложные периоды.

В частности, 13 января 2022 года, вскоре после январских событий, Ирменов возглавил Департамент КНБ по Алматы — городу, ставшему одним из эпицентров кризиса. С октября 2025 года он занимал должность заместителя председателя Комитета.

Адиль Сейфуллин обратил внимание, что на протяжении карьеры Ирменову неоднократно доверяли руководство подразделениями в регионах, переживавших непростые времена.

«Этот опыт работы в кризисных условиях и управления на наиболее напряжённых направлениях сегодня становится важной частью его профессионального профиля. В социуме таких руководителей называют „кризис-менеджерами“», — написал политолог.

По его оценке, назначение человека, хорошо знакомого с системой изнутри, позволяет сохранить преемственность в работе спецслужбы и одновременно изменить подходы к её управлению.

Сейфуллин также отметил, что среди коллег Ирменов известен системным мышлением и живостью ума.

Почему это больше, чем смена руководителя

Политолог считает, что кадровые решения Президента следует рассматривать в контексте более широких изменений в системе государственного управления.

«Президент фактически задаёт новые критерии работы управленческой элиты. Прежние заслуги, стаж и занимаемые должности не могут быть гарантией пожизненного сохранения позиций. Каждый руководитель должен соответствовать актуальным задачам государства и подтверждать свою эффективность результатами», — подчеркнул Адиль Сейфуллин.

По мнению эксперта, речь идёт о переходе к модели, при которой руководителей оценивают не только по их опыту и положению в системе, но прежде всего по способности справляться с текущими вызовами.

«В этом и заключается политический смысл происходящей перезагрузки: адаптация государственных институтов к новым вызовам», — отметил он.

Адиль Сейфуллин связывает эти изменения с задачей построения Справедливого Казахстана, где государственные интересы должны стоять выше ведомственных и корпоративных амбиций.