Почему укрепление тенге радует не всех: простое объяснение

За последний месяц тенге заметно укрепился по отношению к доллару. Для одних это означает более дешевые импортные товары, для других — снижение доходов. Эксперты отмечают, что влияние сильной национальной валюты зависит от того, кто получает выгоду от изменения курса. При укреплении тенге за один доллар приходится платить меньше национальной валюты. Это делает дешевле импортные товары и услуги, оплачиваемые в иностранной валюте.

В первую очередь речь идет о бытовой технике, электронике, лекарствах, автомобилях, зарубежном образовании и различных онлайн-сервисах. В выигрыше также оказываются импортеры, которые могут закупать товары за прежнюю сумму в долларах, но тратить на это меньше тенге. Это позволяет либо снизить цены для покупателей, либо увеличить прибыль. В то же время сильный тенге менее выгоден экспортерам.

Компании, продающие нефть, зерно, металлы и другую продукцию за валюту, получают при конвертации выручки меньше тенге, чем при более высоком курсе доллара. Для государства ситуация неоднозначна. С одной стороны, снижаются поступления в бюджет от экспортной выручки, номинированной в долларах. С другой — дешевле становится обслуживание внешнего долга, поскольку выплаты по нему также производятся в иностранной валюте.

Отдельное внимание специалисты уделяют так называемому carry trade — стратегии, при которой инвесторы занимают средства в странах с низкими процентными ставками и вкладывают их в тенговые инструменты с более высокой доходностью. Такой механизм широко используется на мировых финансовых рынках, однако при изменении процентных ставок или ослаблении национальной валюты часть капитала может быстро покинуть страну.

По данным Ranking.kz, доверие населения к тенге продолжает расти. К 1 июня объем депозитов физических лиц в казахстанских банках впервые превысил 29 трлн тенге, увеличившись на 2,5% за месяц и на 18% за год. Одной из причин называют привлекательные процентные ставки по тенговым депозитам и относительно стабильный курс национальной валюты.

Экономисты отмечают, что сам по себе сильный или слабый тенге нельзя однозначно назвать положительным или отрицательным явлением. Укрепление валюты выгодно импортерам, вкладчикам и заемщикам по внешнему долгу, тогда как более слабый курс благоприятен для экспортеров и увеличивает поступления от продажи сырья. В конечном итоге эффект зависит от того, с какой стороны экономики или семейного бюджета смотреть на ситуацию.