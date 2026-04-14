Почему в Казахстане растет число банкротств — мнение экспертов
В Казахстане стремительно увеличивается число банкротств физлиц
В Казахстане стремительно увеличивается число банкротств физических лиц. За последние полтора года более 51 тысячи граждан были признаны банкротами, а их задолженность на сумму около 188 млрд тенге была списана.
Вице-министр финансов Ержан Биржанов ранее заявил на площадке СЦК, что в будущем до 300 тысяч казахстанцев могут подать заявления на процедуру банкротства. Что означает эта тенденция и какие экономические и правовые факторы стоят за ней, выяснил корреспондент BAQ.KZ.
Закон изменился — статистика выросла
По словам экономиста Ерлана Каримова, рост числа банкротств в первую очередь связан с изменениями в законодательстве.
Принятый в 2023 году закон о банкротстве уже дает свои результаты: граждане, которые ранее не могли справиться с долгами, теперь получили возможность официально признать себя банкротами.
Кроме того, на бизнес повлияли изменения в налоговой политике. Новый Налоговый кодекс увеличил число компаний, обязанных платить НДС, что усилило нагрузку на бизнес. В результате некоторые предприятия были вынуждены прекратить свою деятельность.
Общий уровень задолженности остается высоким
Эксперт отметил, что уровень проблемных кредитов (NPL) в Казахстане сейчас составляет около 3%. Для сравнения, в 2010 году этот показатель достигал 21%.
Однако общий объем задолженности остается высоким. По данным Нацбанка, долг населения составляет около 40 трлн тенге, из которых 62% приходится на физических лиц.
Население берет кредиты на повседневные нужды
Экономист подчеркнул, что значительную часть задолженности составляют потребительские кредиты — около трети. На ипотеку приходится примерно 10%, на автокредиты — 7–8%.
По его мнению, для развития экономики кредиты в большей степени должен брать бизнес. Однако на практике население нередко оформляет займы даже на покупку продуктов питания.
Что говорит юрист
Юрист Багдат Амандосулы сообщил, что в Казахстане предусмотрены три механизма банкротства физических лиц:
- внесудебное банкротство
- судебное банкротство
- восстановление платежеспособности
Внесудебное банкротство применяется при задолженности перед банками и микрофинансовыми организациями до 1600 МРП, если платежи не вносились не менее года. Судебное банкротство рассматривается в случаях с более крупными долгами.
Процедура восстановления платежеспособности позволяет гражданам, имеющим стабильный доход, выплачивать долги в рассрочку в течение пяти лет.
С 2025 года процедура была упрощена: отменено требование о предварительном урегулировании задолженности.
Ограничения для банкротов
Для граждан, признанных банкротами, предусмотрен ряд ограничений:
- запрет на получение кредитов в течение 5 лет
- повторное банкротство возможно только через 7 лет
- финансовый мониторинг в течение 3 лет
Кроме того, возможны ограничения на распоряжение имуществом, принятие новых обязательств и в отдельных случаях — на выезд за границу.
Ответственность за фиктивное банкротство
Если гражданин скрывает имущество или предоставляет ложные сведения, процедура банкротства прекращается. За первое нарушение предусмотрен административный штраф, а в более серьезных случаях — уголовная ответственность.
Основные причины роста
По мнению экспертов, рост числа заявлений о банкротстве связан с двумя основными факторами:
- увеличением кредитной нагрузки на население
- тем, что граждане стали чаще воспринимать банкротство как законный инструмент решения долговых проблем
При этом банкротами признаются не все заявители — через суд такой статус получает лишь около четверти из них.
Риски для банковской системы
Экономист считает одним из главных рисков высокую базовую ставку — более 18%, что ограничивает доступ к кредитам как для бизнеса, так и для населения.
«Вторая возможность»?
В отличие от развитых стран, в Казахстане банкротство пока не стало полноценным «вторым шансом», поскольку после него действует ряд серьезных ограничений.
Возможные решения
Одним из возможных решений эксперт считает более эффективное использование цифровых данных и интеграцию информации о гражданах, что позволило бы улучшить работу банковских скоринговых систем.
