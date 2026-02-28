Чем новая формулировка статьи 13 о запрете двойного и множественного гражданства отличается от прежнего регулирования объяснили на дебатах, передает BAQ.kz.

На этот вопрос ответил председатель партии "Ауыл" Серик Егизбаев. Прежняя редакция Конституции, по его словам, носила декларативный характер. То есть, в ней лишь указывалось, что гражданство другого государства не признается, без четкого закрепления принципов на уровне Основного закона.

"Сейчас в новом проекте государство четко свою позицию и принципы излагает в 13 статье. Там три основных механизма заложено. Первое: позицией государства не признается двойного и множественного гражданства. Второе: государство определяет – имеешь, это является основанием, тут еще зашито право на человека на определение", - сообщил спикер.

В новом же проекте статья 13 прямо запрещает двойное и множественное гражданство. Кроме того она предусматривает механизм определения статуса гражданина и учитывает отдельные случаи, связанные с детьми, родившимися за рубежом.

Серик Егизбаев подчеркнул, что гражданство является взаимной ответственностью государства и человека, и каждый должен осознанно определить свою правовую и гражданскую принадлежность.