Полиция призывает владельцев велосипедов быть внимательнее и соблюдать простые меры безопасности, чтобы не стать жертвой кражи, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Правоохранители отмечают, что злоумышленникам не нужны сложные схемы. Достаточно того, что велосипед на время остаётся без присмотра — во дворе, в подъезде, на лестничной площадке или возле магазина.

По данным полиции, такие ситуации создают «лёгкую добычу» для воров, особенно если транспорт не закреплён замком.

Что советуют полицейские:

всегда пристёгивать велосипед противоугонным замком, даже если отходите на пару минут;

не оставлять велосипед на улице ночью;

заранее сфотографировать свой велосипед;

записать марку, модель и серийный номер — это поможет в случае кражи;

при подозрительных действиях сразу обращаться в полицию.

В ведомстве подчёркивают, что соблюдение элементарных мер предосторожности позволит значительно снизить риск кражи и обеспечить сохранность вашего имущества.