Почему жильцов аварийного общежития в Астане выселяют до срока реновации и что их ждет взамен

Пять этажей, 134 квартиры и 74 процента износа. Общежитие по проспекту Республики, 81 в Астане официально включено в программу реновации, однако снос намечен лишь на 2029 год. Несмотря на это, людей уже сейчас вынуждают паковать чемоданы. Прикрываясь заботой о безопасности после прошлогоднего взрыва на железнодорожной ветке, городские власти предлагают семьям освободить комнаты с отдельными санузлами и переехать в другое общежитие - по улице Дүкенұлы, 7, где с потолков сыплется штукатурка, один душ приходится делить на семь комнат, а тарифы за КСК сравнимы с элитным ЖК передает корреспондент BAQ.KZ.

Попасть внутрь дома на Республики, 81 не составляет труда: домофон не работает, входная дверь распахнута настежь. Вопреки ожиданиям от здания с 74-процентным износом, разрушения не очевидны. В подъезде подметено, на лестничных клетках относительно опрятно - жильцы явно стараются следить за общим имуществом, хотя стойкий запах сырости из подвала все же выдает возраст коммуникаций.

Большинство людей не жалуются на бытовые условия внутри своих комнат: площади здесь варьируются от 17 до 35 квадратных метров, а главное преимущество собственные санузлы.

«Сносқа кетсе жақсы болар еді - былай жалоба жоқ» - делится жительница дома Мөлдір Шаушекова.

Точка отсчета взрыв на путях

Тревога среди жильцов началась после ЧП: 14 февраля 2025 года на близлежащих железнодорожных путях произошел взрыв. Вскоре после этого людям стали приходить уведомления о необходимости срочно освободить помещения.

«Мы не можем сказать точно, почему так спешат. Нам просто говорят, один раз был взрыв - куда хотите, туда и идите», - возмущаются жители общижития.

В официальном ответе на запрос редакции Управление жилья Астаны пояснило, общежитие признано аварийным, и ради безопасности граждан переселение инициировали досрочно. Но предоставить людям аналогичные условия ведомство не в силах. В альтернативных общежитиях, куда отправляют семьи, квадратура комнат составляет скромные 11–15 кв. метров, а кухни и санузлы - общего пользования.

Для некоторых семей переезд оборачивается настоящей трагедией.

Одна из жительниц, воспитывающая несовершеннолетнего сына, рассказывает: ей предлагают всего 9 квадратных метров. Женщина уже получила третье уведомление с жестким требованием съехать:

«Выселение с ребенком… Онда шық дейді ғой маған. Куда мне идти с сыном на девять метров?»

В Управлении жилья на это парируют: распределением занимается специальная комиссия, а норм, которые регламентируют метраж именно для общежитий, в законодательстве РК якобы нет, равно как и учета возраста детей при распределении временного фонда.

«Безопасная» альтернатива: улица Ы. Дүкенұлы, 7

Чтобы своими глазами увидеть, куда переселяют столичных жителей во имя их же блага, съемочная группа отправилась по адресу из уведомлений акимата - на улицу Ы. Дүкенұлы, 7.

С улицы дом производит обманчиво благоприятное впечатление: ухоженная придомовая территория, детская площадка, исправный домофон, камеры наблюдения и никаких разбитых стекол. Но иллюзия благополучия рушится ровно в тот момент, когда переступаешь порог.

Стоило пройти в коридоры и хозяйственные зоны, как в глаза бросились разрушения, куда более пугающие, чем в общежитии на улице Республики: штукатурка отваливается пластами, стены разъедает грибок, а с потолка капает вода.

«Стиральные машинки стоят, и прямо туда с потолка падает! Штукатурка сыплется постоянно, всё время. Вот как дождь идет - отсюда, видите, капает, льется!» - показывает на протекающие перекрытия местная жительница баба Нина.

Другой старожил дома, Жанат, подтверждает, что проблемы начались задолго до пандемии:

«Все сыпется годами. Ремонта нормального мы не видели, все делаем сами».

Один душ на семь комнат и счета, как в элитном ЖК

Бытовые условия на Дүкенұлы далеки от комфортных. Семьям с Республики, 81, привыкшим к изолированным санузлам, здесь придется вставать в очередь: один душ рассчитан сразу на семь комнат.

Ко всем бедам добавляется финансовая сторона вопроса. Жители возмущены грабительскими тарифами за содержание жилья. По их словам, за квадратный метр приходится ежемесячно платить по 450 тг, при этом обслуживающая организация устранять аварии не торопится.

«Один душ на семь комнат! А за квадратный метр - откуда такая бешеная цена? Когда что-то сгорит или прорвет, мы сами со своего кармана покупаем, оплачиваем и рабочих вызываем», - разводят руками люди.

Слово юристу, нормы закона едины для всех

Позицию чиновников о том, что для общежитий нет жестких законодательных рамок по квадратуре, опровергают правозащитники. Санитарные и жилищные нормы прямо определяют порог допустимого.

«В пункте 9 приказа Минздрава прописана минимальная жилплощадь на одного человека - это не менее 6 квадратных метров. Основываясь на данном нормативном акте, государство не имеет права предоставлять жилье меньше этой нормы - например, 4 или 5 квадратных метров на человека. Статья 106 прямо дает право гражданам оспаривать подобные решения и обращаться в суд», - подчеркивает юрист Аржан Садуақас.

Сложилась парадоксальная ситуация. Апеллируя к безопасности граждан после недавнего взрыва на путях, городские службы предлагают людям променять отдельное благоустроенное жилье на осыпающиеся коридоры, постоянные протечки, общий санузел и завышенные коммунальные платежи.

Терять человеческие условия жильцы дома на улице Республики, 81 не согласны. Семьи намерены обращаться в суд и требовать либо адекватного маневренного фонда с соблюдением норм квадратных метров, либо сохранения своего статуса до плановой реновации 2029 года.

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