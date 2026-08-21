Казахстан продолжает переводить здравоохранение в цифровой формат. Речь идет уже не только об электронной записи к врачу или справках в смартфоне. Цифровые системы постепенно охватывают практически всю отрасль – от учета врачей и оборудования до выдачи лекарств, контроля расходов ОСМС и санитарно-эпидемиологического надзора.

По данным Правительства, один из заметных результатов – снижение бумажной и административной нагрузки на медработников. Со второго полугодия 2025 года она сократилась на 30–40%.

В одной системе собрали данные о врачах, больницах и оборудовании

Для управления ресурсами здравоохранения создана единая цифровая платформа. Сейчас в ней собраны сведения более чем о 21,3 тыс. медицинских организаций, 275 тыс. медработников и 141 тыс. единиц медицинской техники.

По сути, для каждой больницы, поликлиники и другой медорганизации формируется цифровой паспорт. В нем можно увидеть сведения о лицензиях, сотрудниках, зданиях, койко-местах и оборудовании. Данные подтягиваются из государственных систем, поэтому медикам приходится меньше информации вносить вручную.

Цифровизация затронула и контроль. Система может автоматически выявлять проблемы с лицензиями, квалификацией сотрудников или необходимым оборудованием. Пилотные проверки уже обнаружили организации, которые не соответствовали отдельным лицензионным требованиям, а также специалистов с просроченными сертификатами.

88% госуслуг в здравоохранении уже оказывают электронно

Для пациентов наиболее заметная часть изменений – переход привычных услуг в онлайн.

За 2025 год в здравоохранении было оказано более 215 млн государственных услуг, из которых 190,8 млн, или 88%, – в электронном формате.

Оцифрованы 12 видов медицинских справок, причем пять теперь оформляются только электронно. За год казахстанцы получили более 8,5 млн электронных справок – в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

Онлайн-записью к врачу воспользовались 5,6 млн человек.

Цифровые инструменты используются и для управления очередями. Например, срок ожидания ПЭТ/КТ удалось сократить с трех месяцев до двух недель. В дальнейшем планируется внедрить единый график приема врачей: пациент сможет увидеть свободные окна и самостоятельно выбрать подходящее время.

Миллионы детей и женщин попали в цифровую систему наблюдения

Еще одно направление – переход от простой фиксации визитов к врачу к постоянному цифровому наблюдению за здоровьем.

Сейчас таким мониторингом охвачены около 7 млн детей и 4,3 млн женщин. Система анализирует 80 критических показателей. Электронной стала и обменная карта беременной – она доступна через eGov Mobile.

Отдельно развивается «Цифровая карта наблюдения». В этом контуре находятся около 3,6 млн человек. Врач может увидеть сведения о госпитализациях, назначениях и рецептах пациента независимо от того, в каком регионе тот получает медицинскую помощь.

Расчет делается на то, чтобы цифровая система помогала не только фиксировать уже оказанную помощь, но и вовремя замечать пропущенные обследования, скрининги и другие этапы наблюдения.

Лекарства начали отслеживать от поставщика до пациента

Отдельный большой блок цифровизации касается лекарственного обеспечения.

Сейчас потребность в препаратах рассчитывается с учетом конкретных пациентов. Такой механизм охватывает около 2,1 млн человек и 692 медицинские организации.

Одновременно действует цифровая маркировка лекарств. Она позволяет отслеживать движение препаратов и выявлять подозрительные операции. По данным Минздрава, только за 2025 год с ее помощью обнаружили более 21 тыс. единиц незаконно реализуемой лекарственной продукции.

Через сервис «Социальный кошелек» за прошлый год было выдано более 13,8 млн цифровых рецептов.

Меняется и регистрация новых лекарств. С сентября 2025 года она проводится по принципу «единого окна». Если раньше стандартная процедура могла растянуться до двух лет, теперь заявленный срок составляет до 100 рабочих дней, а при ускоренной процедуре – 15 рабочих дней.

Санэпидконтроль тоже уходит от бумаги

В 2026 году ключевые процессы санитарно-эпидемиологической службы объединили в одной цифровой экосистеме.

В ней содержатся сведения примерно о 202 тыс. объектах государственного контроля, зарегистрированы около 198 тыс. пользователей.

За первое полугодие 2026 года объем отчетности, формируемой автоматически, вырос на 47,7%, а ручная обработка документов сократилась на 23,8%.

Есть и более наглядный пример: подготовка рекомендаций для бизнеса, которая прежде могла занимать до двух дней, теперь занимает около 15 минут.

Система также способна автоматически выявлять объекты повышенного риска, отсутствие необходимых разрешений или нарушения сроков обязательных медосмотров.

Face ID используют и для контроля расходов ОСМС

Цифровизация используется не только для удобства пациентов, но и для проверки того, действительно ли оплачиваемая государством медицинская услуга была оказана.

Цифровая идентификация внедрена в 1 950 медицинских организациях. Почти 73% приемов проходят с использованием Face ID или электронных документов.

По данным Минздрава, в 2025 году такие механизмы позволили предотвратить необоснованное оказание медицинских услуг примерно на 10,6 млрд тенге.

Параллельно запускается Единая система оплаты медицинской помощи, которая должна автоматически проверять услуги, предъявляемые к оплате, и выявлять несоответствия.

Следующий этап – одна большая медицинская система

Сейчас многие цифровые инструменты здравоохранения существуют как отдельные системы и сервисы. Следующий этап – собрать их в Единую государственную медицинскую информационную систему (ЕГМИС).

К ней планируется подключить более 1,9 тыс. медицинских организаций. Для врачей хотят создать единый рабочий интерфейс и внедрить AI-ассистента. Идея заключается в том, чтобы врачу не приходилось постоянно переключаться между разными программами и повторно вводить одни и те же сведения.

Для пациентов планируется расширять портал Densaulyk и мобильные сервисы. Через них должны быть доступны запись к врачу, медицинские документы, рецепты и сведения о здоровье.

В итоге главный смысл происходящих изменений – не в самом количестве цифровых сервисов. Задача значительно практичнее: убрать повторный ввод данных и лишнюю бумажную работу для врачей, сократить очереди для пациентов, видеть движение лекарств и одновременно контролировать, на что расходуются деньги системы здравоохранения.

Следующим испытанием станет объединение всех этих решений. Если оно заработает так, как задумано, медицинские данные должны сопровождать пациента на всем пути – от профилактики и первого обращения до диагностики, лечения и получения лекарств, независимо от региона и конкретной медорганизации.