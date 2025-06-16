На 1 июня 2025 года количество получателей социальной выплаты по потере работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) достигло 202,8 тысячи человек, передает BAQ.KZ. Из них 138,2 тысячи граждан оформили выплату именно в этом году. Общая сумма перечислений составила 51,6 миллиарда тенге.

Согласно законодательству, уволенные работники могут получать такую помощь от одного до шести месяцев. Срок выплат зависит от трудового стажа и участия в системе обязательного социального страхования, а сумма может достигать 45% от утраченного дохода.

Процедура оформления полностью доступна онлайн - через портал eGov.kz или Электронную биржу труда. В случае подтверждения безработного статуса система МТСЗН направляет СМС с запросом на согласие на получение выплаты. При подтверждении услуга оказывается автоматически.

Социальная выплата осуществляется вне зависимости от причин увольнения и направлена на временную финансовую поддержку граждан, находящихся в поиске новой работы.