Почти 3,5 млн туристов посетили 14 нацпарков Казахстана за год

Почти 3,5 млн внутренних и въездных туристов посетили 14 государственных национальных природных парков Казахстана за прошлый год. Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта РК Мирас Тулебаев на Kazakhstan Travel Forum «САЯХАТ 2026», передает корреспондент BAQ.KZ.

«Если говорить по прошлому году, то почти 3,5 миллиона туристов внутренних, въездных посетили наши 14 государственных национальных природных парков», – сказал он.

По словам Тулебаева, развитие туристической инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений отрасли.

Вице-министр сообщил, что законодательные изменения позволяют местным исполнительным органам проектировать, строить и обслуживать инженерную инфраструктуру к объектам туризма, в том числе на особо охраняемых природных территориях и за пределами населенных пунктов.

«Это особенно важно для национальных парков и других природных территорий, где очень огромный туристский потенциал», – отметил Тулебаев.

Он также сообщил, что в Казахстане созданы 23 визит-центра, которым закреплен правовой статус и определен функционал. Кроме того, за последний год было обустроено около 10 пляжных зон в различных туристических дестинациях и на побережьях водных ресурсов.

По данным Министерства туризма и спорта, в стране также реализуется 328 инвестиционных проектов в туристской отрасли общей стоимостью около 1,3 трлн тенге. Их реализация предусматривает создание порядка 10 тыс. постоянных рабочих мест и ввод 25 гостиниц международного уровня.