В Брюсселе (Бельгия) задержали мужчину, подозреваемого в уличной продаже наркотиков. Во время обыска в его квартире правоохранители обнаружили почти 50 тысяч евро наличными, а также гашиш, каннабис и кокаин.

По данным бельгийских СМИ, полицейские обратили внимание на подозрительную сделку в районе Мароль. Покупатель передал правоохранителям один грамм кокаина, который, по его словам, приобрёл незадолго до этого. За покупку ему выписали штраф в размере 300 евро.

Подозреваемого продавца доставили на допрос. В ходе обыска его квартиры обнаружили 49 475 евро наличными, чуть более 500 граммов гашиша, 57 граммов каннабиса и 0,77 грамма кокаина.

После допроса мужчину передали в прокуратуру Брюсселя.