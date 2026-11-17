Почти 50 тысяч евро изъяли у подозреваемого в торговле запрещенными веществами в Брюсселе
Полиция вышла на мужчину после уличной сделки в районе Мароль.
17 Ноября 2026, 01:14
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17 Ноября 2026, 01:1417 Ноября 2026, 01:14
158Фото: Reuters
В Брюсселе (Бельгия) задержали мужчину, подозреваемого в уличной продаже наркотиков. Во время обыска в его квартире правоохранители обнаружили почти 50 тысяч евро наличными, а также гашиш, каннабис и кокаин.
По данным бельгийских СМИ, полицейские обратили внимание на подозрительную сделку в районе Мароль. Покупатель передал правоохранителям один грамм кокаина, который, по его словам, приобрёл незадолго до этого. За покупку ему выписали штраф в размере 300 евро.
Подозреваемого продавца доставили на допрос. В ходе обыска его квартиры обнаружили 49 475 евро наличными, чуть более 500 граммов гашиша, 57 граммов каннабиса и 0,77 грамма кокаина.
После допроса мужчину передали в прокуратуру Брюсселя.
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