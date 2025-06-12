В Казахстане началось строительство девяти крупных заводов. Они будут работать в трёх сферах: металлургия, машиностроение и химия. Всего в эти проекты вложат почти 6 триллионов тенге, передаёт BAQ.KZ.

По информации Минпромстроя, заводы входят в список приоритетных проектов, которые должны развивать местное производство и создавать рабочие места.

"По поручению Главы Государства сформирован Пул 17 крупных проектов, направленных на создание кластеров высокого передела. Из общего Пула в МПС принято в работу 9 инвестиционных проектов. Это проекты в отраслях металлургии, машиностроении и химической промышленности", – сообщили в ведомстве.

Где и что будут строить

В Алматы появится завод KIA Qazaqstan, где будут собирать автомобили KIA. В проект вложат 90 миллиардов тенге, на заводе будут работать 1500 человек. Ещё один автозавод строится компанией Astana Motors Manufacturing Kazakhstan – там планируют выпускать машины Changan, Chery и Haval. Объём инвестиций – 182 миллиарда тенге, число сотрудников – более 3500.

В химической отрасли строят завод KazAzot Prime, на котором будут производить аммиачно-карбамидные удобрения. На него планируют направить 790 миллиардов тенге, работу там получат 700 человек.

Компания QazaqKalium Ltd займётся добычей калийной соли на месторождении "Сатимола". Это самый дорогой проект – 1,5 триллиона тенге. Планируется, что на предприятии будут заняты около пять тысяч человек.

Также в металлургии запускается кластер Mineral Product International с инвестициями более 100 миллиардов тенге. На базе ССГПО появится завод по выпуску горячебрикетированного железа – туда вложат 532 миллиарда. Компании KAZ Minerals Smelting и NFC строят медеплавильный завод стоимостью 690 миллиардов. А Qazaqstan Steel Group (Qarmet) серьёзно расширяет мощности – сумма проекта превышает 1,5 триллиона тенге.

Кроме того, в планах завод "Ертис" от Polymetal International – он займётся переработкой золотосодержащих концентратов. Вложат порядка 343 миллиардов тенге, штат составит около 500 человек.