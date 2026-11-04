Почти каждое расследование выявило нарушения: в Казахстане проверили качество медпомощи

В Казахстане растёт число проверок, по итогам которых подтверждаются нарушения при оказании медицинской помощи. За девять месяцев 2026 года они выявлены в 48 из 51 расследования Комитета медицинского контроля. Годом ранее показатель был заметно ниже.

Всего за отчётный период Комитет провёл 51 расследование по фактам возможных нарушений при оказании медпомощи. В 48 случаях претензии подтвердились.

Для сравнения: за аналогичный период 2025 года нарушения установили в 28 из 44 расследований, или в 64% случаев. Таким образом, доля проверок с выявленными нарушениями выросла на 30 процентных пунктов.

В Комитете отмечают, что особое внимание уделяется объективному рассмотрению обращений граждан, оценке качества медицинской помощи и соблюдению прав пациентов.

Работа направлена не только на выявление проблем, но и на устранение их причин, предупреждение повторных случаев и повышение ответственности медицинских организаций.