За содействие в раскрытии коррупционных преступлений поощрены двое граждан – они получили выплаты на общую сумму почти 472 тысячи тенге, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в Службе по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности.

В июле 2025 года КНБ зарегистрировал 17 уголовных правонарушений коррупционного характера. В числе расследуемых – получение и дача взятки, злоупотребление и превышение должностных полномочий, мошенничество, нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

По итогам месяца в суд направлены 16 дел. Речь идёт не только о взятках: расследовались факты растраты, отмывания денег, неправомерного уничтожения информации и даже сокрытия преступлений.

Государству уже возмещён ущерб на сумму свыше 113 миллионов тенге. Ещё более 619 миллионов арестовано в виде имущества фигурантов.