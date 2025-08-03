  • 3 Августа, 06:05

Почти пять тысяч фермеров прошли регистрацию в первый день сельхозпереписи

Это стало неожиданно высоким показателем интереса.

Сегодня, 05:32
АВТОР
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aif.ru Сегодня, 05:32
Сегодня, 05:32
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Фото: aif.ru

В первый день онлайн-этапа Национальной сельскохозяйственной переписи в Казахстане зарегистрировались и заполнили анкеты более 4,9 тысячи сельхозпроизводителей, передает BAQ.KZ. Среди них — фермеры, владельцы крестьянских и личных подсобных хозяйств.

Перепись стартовала 1 августа на сайте sanaq.gov.kz. Для участников доступны две формы опросников: одна — для сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, вторая — для домохозяйств, имеющих земельные участки или сельскохозяйственных животных.

Онлайн-этап продлится до 31 августа, а уже с 20 сентября начнётся второй этап, в рамках которого к переписи подключатся интервьюеры. Организаторы напоминают, что все предоставляемые данные строго конфиденциальны и используются исключительно в статистических целях. Информация не передаётся в налоговые или иные государственные органы.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в чат-бот Sanaq мырза или позвонить в контакт-центр по номеру 1446. Также доступны видеоматериалы с инструкциями по заполнению, — отметили в Бюро национальной статистики. 

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