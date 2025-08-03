Почти пять тысяч фермеров прошли регистрацию в первый день сельхозпереписи
Это стало неожиданно высоким показателем интереса.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В первый день онлайн-этапа Национальной сельскохозяйственной переписи в Казахстане зарегистрировались и заполнили анкеты более 4,9 тысячи сельхозпроизводителей, передает BAQ.KZ. Среди них — фермеры, владельцы крестьянских и личных подсобных хозяйств.
Перепись стартовала 1 августа на сайте sanaq.gov.kz. Для участников доступны две формы опросников: одна — для сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, вторая — для домохозяйств, имеющих земельные участки или сельскохозяйственных животных.
Онлайн-этап продлится до 31 августа, а уже с 20 сентября начнётся второй этап, в рамках которого к переписи подключатся интервьюеры. Организаторы напоминают, что все предоставляемые данные строго конфиденциальны и используются исключительно в статистических целях. Информация не передаётся в налоговые или иные государственные органы.
По всем возникающим вопросам можно обратиться в чат-бот Sanaq мырза или позвонить в контакт-центр по номеру 1446. Также доступны видеоматериалы с инструкциями по заполнению, — отметили в Бюро национальной статистики.
Самое читаемое
- В Атырауской области госслужащие пересели на велосипеды
- Очереди, ожидание и восторг: как прошёл концерт Джей Ло в Астане
- США ввели новые тарифы: как Казахстан отвечает на торговые меры Вашингтона
- Трамп приказал разместить ядерные подлодки после слов Медведева
- Задержан вице-министр транспорта: его подозревают в получении взятки