Почти три тысячи квартир строят в Жамбылской области

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев провел совещание по вопросам реализации жилищной политики, обеспечения населения жильем, а также предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Как сообщил руководитель управления строительства акимата Жамбылской области Ерлан Орынбаев, в текущем году на обеспечение очередников социальным жильем предусмотрено 20 млрд теңге. Планируется обеспечить жильем 2 035 граждан.

За счет бюджетных средств в регионе ведется строительство 66 многоквартирных домов на 2 941 квартиру. До конца года планируется завершить строительство 35 домов на 1 685 квартир. В 15-м микрорайоне Тараза уже сданы 5 домов на 345 квартир.

Кроме того, в новом жилом массиве по улице Аскарова начато строительство 30 кредитных домов на 1 176 квартир. Подготовлены проекты еще 36 домов на 1 800 квартир.

На приобретение арендного жилья для социально уязвимых категорий населения из республиканского бюджета предусмотрено 4,9 млрд теңге. На сегодняшний день приобретено 92 квартиры из запланированных 350.

— За счет бюджетных средств в области ведется строительство десятков многоквартирных домов, приобретается жилье для социально уязвимых граждан. Однако для нас главным показателем должно быть не количество введенных квартир, а их качество. Каждая приобретенная или построенная за счет бюджета квартира должна быть безопасной, комфортной и обеспеченной необходимой инфраструктурой. Качество должно быть на первом месте, — подчеркнул Ербол Карашукеев.

По данным руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области Нурсултана Исабекова, в текущем году через «Отбасы банк» на распределение передано 1 636 арендных квартир. По 1 249 из них граждане уже получили одобрение.

О ходе актуализации очереди на земельные участки и резервировании земель доложил руководитель управления земельных отношений акимата Жамбылской области Данияр Утепов.

В области проводится актуализация списка 260 197 граждан, состоящих в очереди на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Ербол Карашукеев подверг критике затягивание этой работы и поручил акимам Тараза и районов ускорить актуализацию очереди и постановку земельных участков в резерв.

Также поставлена задача ускорить предоставление гражданам земельных участков, уже обеспеченных инженерно-коммуникационной инфраструктурой, строго соблюдать установленную очередность, а также на постоянной основе представлять информацию о темпах работы, проблемных вопросах и сроках их решения.

По итогам совещания Ербол Карашукеев поручил обеспечить своевременное и качественное завершение строящихся жилых объектов, усилить работу с подрядчиками, ускорить распределение арендных и кредитных квартир.

Кроме того, поручено не допускать необоснованных корректировок проектов, способных привести к удорожанию строительства и затягиванию сроков.