Почти втрое больше госуслуг станет доступно казахстанцам через eGov GPT

До конца 2026 года количество государственных услуг, доступных через eGov GPT, планируется увеличить с 51 до 150. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

По его словам, развитие государственных сервисов предусматривает переход к модели, при которой услуги будут предоставляться гражданам проактивно с учетом конкретных жизненных ситуаций.

Сейчас через eGov GPT доступна 51 государственная услуга. До конца года перечень планируется существенно расширить.

«Через eGov GPT доступна 51 услуга. До конца года их количество увеличим до 150 наиболее востребованных услуг, формирующих 80% трафика. К 2028 году долю услуг с искусственным интеллектом планируем довести до 40%, а к 2029 году сократить время получения услуг в два раза», – сказал Жаслан Мадиев.

Министр также сообщил, что цифровая экосистема государственных услуг развивается на платформе QazTech. Миграция цифровых систем, запланированная на текущий год, выполнена на 92%.

Кроме того, социальным кошельком, предназначенным для адресной социальной поддержки, уже пользуются около 3 млн человек.

Доступ к цифровым офисам в регионах

Во всех регионах Казахстана планируется обеспечить доступ к новому формату центров обслуживания населения – цифровым офисам, где значительную часть услуг граждане смогут получать самостоятельно с помощью терминалов и цифрового помощника eGov GPT.

По данным Мадиева, пять цифровых офисов уже работают в четырех регионах. Еще в десяти регионах решены вопросы финансирования.

«В новых цифровых офисах населения услуги можно получить самостоятельно через терминалы со встроенным цифровым помощником eGov GPT, при необходимости – с помощью консультанта. Уже открыто пять цифровых офисов в четырех регионах. Еще в десяти регионах решены вопросы финансирования», – сообщил Мадиев.

Он призвал акиматы, где финансирование уже определено, завершить подготовку помещений и открыть офисы до конца года.