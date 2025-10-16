В Мангистауской области полицейские совместно с бойцами спецподразделения "Беркут" провели крупную спецоперацию, в ходе которой были изъяты более 60 килограммов марихуаны, арсенал огнестрельного и холодного оружия, а также крупная сумма наличных — 32,5 миллиона тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на УПН ДП региона.

По данным управления по противодействию наркопреступности, операция прошла 13 сентября в Мунайлинском районе в рамках ОПМ "Правопорядок" и "Қарасора 2025". Подозреваемые были задержаны в садоводческо-огородническом товариществе "Южный". К обыскам привлекли служебную собаку по кличке Кира, которая помогла обнаружить тайники с наркотиками и оружием.

В результате в гаражах и автомобилях изъяли 136 упаковок марихуаны общим весом более 62 килограммов, упакованных в девяти коробках и обмотанных черной лентой, а также таблетки "Метадон". Кроме наркотиков, найдены винтовки Hatsan, Kruger, RAR, пистолет Stalker, арбалет, холодное оружие и 12 ящиков с боеприпасами.

Также были изъяты средства связи и видеонаблюдения: рации Motorola, беспилотники и устройства скрытого наблюдения. При обысках оперативники обнаружили и наличные деньги на сумму 32,5 миллиона тенге.

Сначала уголовное дело было возбуждено по статье 296 части 2 УК РК — незаконное хранение наркотиков без цели сбыта в особо крупном размере. Однако позже его переквалифицировали на более тяжёлую статью — 297 часть 3, предусматривающую ответственность за хранение наркотических средств в целях сбыта.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных связей задержанных с наркосетью.