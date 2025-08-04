В этом году поля у села Шорнак в Сауранском районе преобразились: здесь впервые за тридцать лет вместо привычного хлопка растёт подсолнечник. Впервые за более чем тридцать лет, фермер, привыкший выращивать "белое золото" — хлопок, решился на новую культуру и посеял подсолнечник. Это был не спонтанный риск, а осознанный выбор, результат многолетнего анализа и смелого решения. Корреспондент BAQ.KZ встретился с самим фермером.

Раджап Кариев — 57-летний опытный земледелец, руководитель крестьянского хозяйства "Темур" в Сауранском районе. С детства он связан с сельским трудом, получил аграрное образование в Ташкенте и почти 40 лет посвятил сельскому хозяйству, из них 32 года — исключительно хлопководству. Хлопок стал его образом жизни: ухаживать, собирать, выращивать — дело всей жизни. Однако в последние годы дефицит воды сделал невозможным прежний объём работ.

"32 года я выращивал только хлопок. Это было моё детище, выстраданное, выношенное. Но нехватка воды с каждым годом усиливается. Если раньше уже в середине лета поля обильно поливались, то сейчас в августе и этого сделать не получается. К тому же цена на хлопок больше не радует — затраты большие, а прибыль мизерная. Пришлось принимать решение. Тогда я и задумался о подсолнечнике. Он требует в два раза меньше воды, экономичен и востребован на рынке. Главное — меньше нервов и усилий. Это большое облегчение", — делится он.

Этот шаг был вовсе не легким. По словам фермера, идея перейти на подсолнечник появилась не сразу, а стала результатом длительного анализа и практического изучения. Раджап Кариев не раз ездил в Узбекистан, где лично посещал хозяйства, специализирующиеся на подсолнечнике, изучал технологию, способы полива, виды семян, особенности переработки и сбыта продукции.

"Подсолнечник — это не просто семечки. Это целая система с технологией, рынком, своими правилами. За каждым гектаром — расчёты и уход. Поэтому мы два года только изучали, прежде чем решиться", — говорит он.

В итоге в этом году Раджап впервые засеял 11 гектаров подсолнечником в Шорнакском регионе. В момент визита журналистов шёл первый сбор урожая, и на лице фермера явно читались гордость и надежда.

"Сегодня первый день сбора. Уже собрали 3 тонны семечек. Это хороший старт. В общей сложности планируем собрать около 35 тонн. Если всё пойдёт так же, результат будет отличным. Главное — есть спрос. Мы уже подписали экспортные контракты с двумя зарубежными компаниями. То есть мы не просто посадили — мы заранее продумали систему сбыта", — подчёркивает он.

Отказ от привычной культуры в пользу новой — большой риск. Но когда к риску добавляются знания, расчёт и опыт — результат может быть впечатляющим. Раджап Кариев не остался в стороне от проблем с водоснабжением, отнесся ответственно к предупреждениям государства, заключил предварительное соглашение с "Казводхозом" и заранее составил план рационального распределения воды. Несмотря на острый водный дефицит, ему удалось не только сохранить посевы, но и получить урожай.

"Сделать такой поворот в сельском хозяйстве под силу не каждому. Для перехода на новое направление нужны не только знания, но и широкий взгляд, и смелость. Главное — вера и ответственность", — отмечает фермер.

По мнению Раджапа Кариева, в условиях меняющегося климата и нестабильности с водными ресурсами, полагаться годами на одну культуру — опасно. Особенно когда привычные методы перестают работать, а природа требует адаптации.

"Сейчас всё меняется. Воды не хватает. Климат — уже не тот. Поэтому в сельском хозяйстве нужно уметь адаптироваться. Подсолнечник — мой ответ на эти изменения", — говорит он.

Тем не менее, он пока не даёт категоричного ответа, будет ли продолжать с подсолнечником в следующем сезоне:

"Всё зависит от водной ситуации. Если воды будет достаточно и условия стабилизируются — я не против снова сажать хлопок. Для меня главное — чтобы земля не простаивала и труд не был напрасным", — подчёркивает он.

Таким образом, фермер полностью от хлопка не отказывается, но в нынешней ситуации он явно ощутил преимущество подсолнечника.

"Подсолнечник показал себя даже лучше, чем мы ожидали. Это благодаря плодородию нашей земли. Мы сами удивлены. Сейчас только начался первый сбор. Что будет дальше — не знаем. Но старт обнадёживает. Главное — мы сэкономили воду в два раза. Для нас это большое достижение", — подытожил Раджап Кариев.

Отказаться от привычной культуры и сделать поворот к новому — шаг, на который отважится не каждый. Раджап Кариев не побоялся и стал примером для других. Ведь земледелие — это не просто сеять и пахать. Это — умение слышать природу, адаптироваться к реалиям и ценить каждую каплю воды. Именно эти качества отчётливо проявились в его подходе.

Автор фото: Лия Сауытова