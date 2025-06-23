Стратегически важный инвестиционный проект по созданию в Казахстане комплексного производства современного вооружения и военной техники оказался под угрозой из-за бюрократических проволочек, передает BAQ.KZ.

По информации Генпрокуратуры, Министерство промышленности и строительства нарушило сроки, установленные законодательством. Вместо предусмотренных 15 рабочих дней, Комиссия по переговорам с инвестором была создана лишь спустя 47 дней. Также были допущены задержки с выдачей отраслевого заключения и рассмотрением заявки в целом.

Нарушения выявлены в рамках работы Task Force — совместной инициативы Генпрокуратуры и "Kazakh Invest" по защите интересов инвесторов. По результатам прокурорского надзора директор профильного департамента министерства привлечён к дисциплинарной ответственности.

"Такие случаи подрывают доверие инвесторов и тормозят реализацию проектов, имеющих не только экономическое, но и оборонное значение", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Как сообщается, с начала года уже устранён 801 проблемный кейс из 1 352, выявленных в ходе сопровождения инвесторов. Работа продолжается и находится на особом контроле руководства.