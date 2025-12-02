  • 2 Декабря, 20:02

Под видом аренды жилья 18-летний алматинец собирал деньги и исчезал

Обещал жильё — оставлял людей без денег.

В Алматы полицейские задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств, связанных с фиктивной сдачей квартир, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленник размещал на популярных онлайн-площадках объявления о сдаче жилья, которого в действительности не существовало. Он принимал от граждан предоплату, а иногда — и всю сумму аренды, после чего исчезал, оставляя людей без денег и жилья.

Правоохранительные органы уже установили порядка 30 эпизодов противоправной деятельности. Сейчас проводится дополнительная проверка, чтобы выяснить, мог ли задержанный быть причастен к другим аналогичным преступлениям. По словам полицейских, схема, по которой действовал мошенник, была тщательно продумана: он рассчитывал на доверчивость граждан и использовал привлекательные цены, чтобы быстрее вовлечь жертв в мошенничество.

Начальник управления полиции Алмалинского района Максат Пшан отметил, что оперативные мероприятия продолжаются, а число пострадавших может оказаться значительно больше. Он призвал горожан быть особенно осторожными при совершении сделок аренды жилья через интернет и обязательно проверять достоверность объявлений.

Полиция напоминает, что перед любыми финансовыми переводами необходимо удостовериться в реальности объекта аренды, проверять документы на квартиру и не отправлять деньги незнакомым лицам. Рекомендуется пользоваться только проверенными площадками с безопасными способами оплаты и подтверждением личности арендодателя.

