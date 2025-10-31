В Енбекшиказахском районе Алматинской области суд №2 рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина М., обвиняемого по части 2 статьи 80-1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан — "Воспрепятствование законной деятельности медицинских и фармацевтических работников", передает BAQ.KZ со ссылкой на суд.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл 8 сентября 2025 года около 17:00 в приёмном отделении районной больницы. Мужчина, обратившийся за помощью для своего несовершеннолетнего ребёнка, во время оказания медицинской помощи вступил в конфликт с дежурным травматологом. Врач предложил наложить гипс, предполагая наличие перелома, однако отец ребёнка не согласился с диагнозом, стал высказывать недовольство, оскорбил медицинского работника и схватил его за ворот.

Во время судебного заседания гражданин М. признал свою вину, объяснив, что поддался эмоциям, не согласившись с планом лечения, предложенным врачом. Он выразил сожаление о содеянном и оставил вопрос о мере наказания на усмотрение суда.

Потерпевший травматолог А. подтвердил, что в момент конфликта оказывал медицинскую помощь ребёнку и подвергся как словесным оскорблениям, так и физическому воздействию. По его словам, мужчина вёл себя агрессивно не только по отношению к нему, но и к другим сотрудникам приёмного отделения.

Изучив материалы дела и выслушав обе стороны, суд пришёл к выводу, что действия гражданина М. представляли собой открытое проявление неуважения к медицинскому работнику при исполнении им служебных обязанностей.

Постановлением суда М. признан виновным по части 2 статьи 80-1 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на трое суток. Решение вступило в законную силу.

В своём обращении суд подчеркнул, что любое проявление агрессии, угроз или неуважения к медицинским работникам недопустимо и влечёт ответственность, установленную законом. Обеспечение безопасности медиков, отметили в суде, является важным условием стабильной работы системы здравоохранения и защиты здоровья граждан.