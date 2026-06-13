Поддержка людей — главный приоритет: социальные программы «Казахмыс» охватили более 5,7 тыс. человек

Социальная ответственность и создание комфортных условий для работников остаются одними из ключевых приоритетов Группы «Казахмыс». Компания последовательно реализует комплекс мер, направленных на повышение качества жизни сотрудников, укрепление кадрового потенциала и поддержку семей в регионах присутствия.

За первые четыре месяца 2026 года на реализацию социальных программ направлено 989 млн тенге. Поддержкой охвачены 5 751 сотрудник и член их семей.

Существенный объем средств направлен на оказание материальной помощи работникам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Поддержку получили 2 941 человек, общий объем выплат составил 604 млн тенге. Особое внимание уделяется вопросам здоровья и оздоровления персонала: около 3 тыс. сотрудников прошли санаторно-курортное лечение, еще 717 работников воспользовались программой компенсации затрат на оздоровление. Продолжает действовать программа «55/7», предусматривающая дополнительные социальные гарантии для работников предпенсионного возраста с продолжительным стажем работы во вредных условиях труда.

Важным направлением социальной политики компании является поддержка семей сотрудников. В летний период 1 200 детей работников отдохнут в филиалах республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен» в Щучинске и Балхаше. Расходы на путевки и проезд полностью профинансированы компанией. На эти цели предусмотрено 450 млн тенге. Дополнительно 31 млн тенге направлен на лечение и реабилитацию детей с особыми потребностями.

Последовательно реализуется и жилищная программа. В марте и июне текущего года сотрудникам компании в Жезказгане и Балхаше на безвозмездной основе передано 29 квартир. До конца года в Балхаше планируется предоставить работникам еще 152 единицы служебного жилья.

Наряду с реализацией социальных программ компания последовательно инвестирует в улучшение условий труда и производственного быта работников. В 2026 году на ремонт и модернизацию социально-бытовых объектов предусмотрено около 2,4 млрд тенге. В рамках программы запланировано обновление 83 объектов на предприятиях Группы «Казахмыс», включая административно-бытовые комплексы, общежития, душевые помещения, лаборатории, контрольно-пропускные пункты и другие объекты производственной инфраструктуры. Реализация данных проектов направлена на повышение комфорта и безопасности работников, а также дальнейшее развитие производственной культуры на предприятиях компании.

Комплексная система социальной поддержки остается важной составляющей корпоративной политики Группы «Казахмыс». Реализуемые программы способствуют повышению уровня социальной защищенности работников, укреплению благополучия семей и устойчивому развитию регионов присутствия компании.