На панельной сессии "Год рабочих профессий: энергия людей" министр науки и высшего образования Казахстана отметил, что главным приоритетом ведомства остается подготовка специалистов, способных соответствовать запросам индустрии, передает корреспондент BAQ.KZ.

"Мы делаем упор на развитие как профессиональных, так называемых hard skills, так и soft skills. При этом понимаем, что у нас недостаточно опыта в ряде узких областей. Поэтому мы привлекаем ведущие мировые университеты и научные организации, чтобы они вели деятельность в Казахстане", - сказал министр.

По его словам, особое внимание уделяется энергетике, включая атомную. В этом году был открыт кампус на 52 студента по немецкой образовательной модели, а также представительство Российского химико-технологического университета им. Менделеева в Таразе. Последний проект напрямую связан с запуском в регионе крупного химического производства.

Министр подчеркнул, что Казахстан создает условия для академической мобильности, развивает инженерные программы и научные центры, включая школу физики при Satbayev University и Институт ядерной физики.

"Мы хотим, чтобы лучшие специалисты работали именно в Казахстане. Поэтому открываем международные кампусы, предоставляем современные лаборатории и предлагаем компаниям пакетные решения для подготовки кадров. Например, "Казахмыс" уже инвестировал в образовательные модули в Satbayev University", - добавил он.

Министерство также готово разрабатывать совместные модульные программы с индустрией, включая летние студенческие лагеря и практические курсы для подготовки будущих инженеров.