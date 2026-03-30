По словам Иманашева, паводковая ситуация ежегодно меняется, и опасные участки могут возникать даже там, где ранее риски не фиксировались. Это сохраняет вероятность переливов на новых участках и требует постоянного контроля.

«В рамках подготовки к паводковому периоду все они полностью очищены. В настоящее время для пропуска талых вод задействовано 974 трубы. К противопаводковым мероприятиям привлечено 988 единиц техники, сформированы специальные дежурные бригады», - сообщил он.

Глава компании подчеркнул, что все службы готовы к оперативному выезду на проблемные участки. Ведётся непрерывное патрулирование, а реагирование на изменения гидрологической ситуации осуществляется в режиме реального времени.

«Сейчас состояние дорог находится под круглосуточным контролем. Все работы координируются в режиме реального времени», - добавил Иманашев.

По словам Иманашева, по состоянию на 30 марта 2026 года ситуация на автомобильных дорогах характеризуется устойчивой положительной динамикой. Количество паводкоопасных участков сокращено с 284 в 2024 году до 184 в 2026 году, при этом их протяженность уменьшена с 206 км до 83,3 км.

Существенно снижено и количество переливов – со 174 случаев до 2, что свидетельствует о результативности принятых инженерных и организационных решений. Значительный вклад в снижение рисков обеспечен развитием водопропускной инфраструктуры. В 2025 году установлено 582 водопропускные трубы, в том числе 162 – в рамках реконструкции, 54 – при капитальном и 366 – при среднем ремонте.

В 2026 году предусмотрен ремонт еще 201 трубы, из них 21 – капитальным и 180 – средним ремонтом. Данная работа направлена на повышение пропускной способности дорожных сооружений в период интенсивного снеготаяния.